به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح همزمان 5 هزار و 830 واحد مسکن مهر و کارخانه سیمان نیزار قم، اظهار داشت: برای اولین بار 500 باب مسجد در سایت‌های مسکن مهر در دست احداث است که همه آنها از مرحله سفت کاری گذشته و به مرحله نازک کاری رسیده است.

وی ادامه داد: در سطح کشور حتی یک مسجد هم در سایت‌های مسکن مهر وجود ندارد که برای ساخت آن تعیین تکلیف نشده باشد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: روند احداث مسکن مهر در قم به 57 هزار و 800 واحد مسکن مهر در 2 سال 89 و 90 برای استان قم تعریف شد که از این تعداد 16 هزار واحد در روستاها و 41 هزار و 800 واحد در شهرهای استان قم در دست احداث است.

وی اجرای این واحدها را 5 میلیون و 800 هزار متر مربع اعلام کرد و افزود: دولت در قالب اجرای طرح مسکن مهر 1100 میلیارد تومان به صورت قرض الحسنه در اختیار مردم قرار داد.

نیکزاد تاکید کرد: با اجرای این طرح حداقل 84 هزار شغل در استان قم ایجاد می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح دوره های قبلی مسکن مهر در قم، گفت: در اسفندماه 88، 1357 واحد و در آبان‌ماه 88، 2 هزار و 304 واحد، در خردادماه 90، 3 هزار و 703 واحد و هم اکنون 5 هزار و 830 واحد مسکن مهر در استان قم به بهره برداری رسیده است.

وی تاکید کرد تا پایان امسال 4 هزار واحد مسکن مهر آماده و افتتاح خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در حال حاضر یک میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر در کشور در حال احداث است که از این تعداد 400 هزار واحد در روستاها و 800 هزار واحد در شهرها ایجاد می شود.