همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش کشوری پیش از ظهر دوشنبه با حضور کارشناسان کشوری در دانشگاه آزاد گرگان آغاز به کار کرد.

این همایش یک روزه در محورهای مدیریت ورزشی، پزشکی ورزشی، روانشانسی ورزشی، جامعه شناسی ورزشی و فناوری و مهندسی در ورزش در حال برگزاری است.

رضا علی محسنی رئیس دانشگاه آزاد گرگان گفت: بیش از 400 مقاله به دبیر خانه این همایش ارسال شد که از بین ان 25 مقاله در بخش سخنرانی و 170 مقاله در بخش پوستر انتخاب شدند.

وی اظهار داشت: از 25 مقاله در بخش سخنرانی 7 مقاله در بخش مدیریت ورزشی، 2 مقاله در بخش مهندسی ورزشی، 6 مقاله در بخش پزشکی ورزشی، 6 مقاله در بخش روانشناسی ورزشی و 3 سخنرانی رزرو انجام می شود.

شایان ذکر است، کتاب چکیده مقالات به همراه CD چاپ و منتشر شده است و به شرکت گنندگان در همایش اهدا شد.

