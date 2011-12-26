به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حسنی محتشم اظهار داشت: ایجاد کلاس‌های موضوعی در مدارس میزان مشارکت دانش‌آموزان را در یادگیری دروس افزایش می دهد.

وی افزایش فن بیان، تنوع و تغییر، خلاقیت و نوآوری، نشاط و شادابی، افزایش فعالیت معلمان و افزایش ارتباط آنها با دانش‌آموزان را از مزایای اجرای این طرح برشمرد.

حسنی محتشم هدف از اجرای این طرح را اختصاص یافتن هر کلاس‌ درس به یک موضوع خاص عنوان و بیان کرد: با فراهم شدن وسایل و تجهیزات کمک‌آموزشی مورد نیاز در هر کلاس، دانش‌آموزان طبق برنامه‌درسی خود در کلاس‌ها حضور یافته و برای قرار دادن وسایل و تجهیزات شخصی خود کمدی در اختیار دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش همدان عنوان کرد: کلاس‌های موضوعی در شکوفایی و بالندگی استعدادهای دانش‌آموزان تأثیر دارد.

وی همچنین با بیان اینکه در نظرسنجی‌های انجام شده افزون بر 95 درصد مردم موافق برنامه‌های تحول مدارانه آموزش و پرورش هستند، گفت: مردم خواستار تحول در نظام آموزش و پرورش هستند.