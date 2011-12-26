تبریز ورزشگاه اختصاصی فوتبال ساحلی می سازد

سید ابوالفضل قصاب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور تیم شهرداری تبریز در جمع چهار تیم برتر رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور، اظهار داشت: تیم ما در مرحله گروهی لیگ برتر در گروه شمال قرار داشت که به لطف خدا و همت بازیکنان و کادر فنی توانستیم با 29 امتیاز و شش امتیاز اختلاف نسبت به تیم دوم جدول، به عنوان تیم اول به مرحله پایانی راه پیدا کنیم.

وی به تغییر برنامه بازی های مرحله پایانی اشاره کرد و افزود: پیش از این و بر اساس برنامه و آیین نامه فدراسیون، بایستی تیم اول هر گروه با تیم دوم گروه دیگر بازی می کرد و تیم برنده به فینال راه می یافت اما طبق برنامه جدید هر چهار تیم باید بطور مجتمعی با یکدیگر بازی کنند.

قصاب از برگزاری مرحله پایانی رقابتهای لیگ برتر به میزبانی شهر بندرعباس خبر داد و گفت: بر خلاف آیین نامه فدراسیون، این مرحله به صورت مجتمعی در بندرعباس برگزار خواهد شد اما این دلیل نمی شود که انگیزه ما برای قهرمانی کم شود.

قصاب در خصوص زمان برگزاری این رقابتها، یادآور شد: مقرر شده که روز ششم دی برنامه و ترتیب بازیها پس از قرعه کشی اعلام شود و بر اساس برنامه زمانی، این دیدارها از روز هفتم تا نهم دی برگزار خواهد شد.

وی در خصوص تیمهای حریف شهرداری در این مرحله خاطرنشان کرد: از گروه شمال به جز تیم شهرداری تبریز، تیم ویژن تهران در این مرحله حضور دارد و از گروه جنوب نیز تیمهای دریانوردان بوشهر و نوسای شیراز به این مرحله صعود کرده اند.

رئیس کمیته فوتبال ساحلی آذربایجان شرقی با بیان اینکه حمایتهای سازمان ورزش شهرداری تبریز و هیئت فوتبال در موفقیت نماینده استان در لیگ برتر فوتبال ساحلی نقش بسزایی داشته است، تصریح کرد: در کنار تلاشهای کادر فنی و بازیکنان، آقای میر معصوم سهرابی مدیرعامل باشگاه شهرداری و آقای جمشید خطیبی حمایتهای بی شائبه ای از تیم ما داشته اند و از سویی هیئت فوتبال نیز همیشه حامی تیم فوتبال ساحلی شهرداری تبریز بوده است.

وی ادامه داد: با مساعدت اداره کل ورزش و جوانان و شخص آقای اسبقیان، زمینی در مجاورت استادیوم یادگار امام (ره) تبریز به کمیته فوتبال ساحلی واگذار شده که قصد داریم در این زمین دو هزار متری، یک ورزشگاه اختصاصی برای فوتبال ساحلی احداث کنیم.

قصاب در بخش دیگری از سخنان خود به توجه تیم فوتبال ساحلی شهرداری به استعدادهای بومی اشاره کرد و گفت: ما در تیم شهرداری، آقای رضا ولی پور را به عنوان یک سرمربی بومی در اختیار داریم و در کنار ایشان، آقایان بهمن صادقی به عنوان مربی و امیر نظری در سمت سرپرست فعالیت می کنند.

وی افزود: در ترکیب بازیکنان نیز تیم ما 10 بازیکن بومی دارد و از بین هفت بازیکن غیربومی، چهار نفر عضو تیم ملی هستند.

رئیس کمیته فوتبال ساحلی آذربایجان شرقی با بیان اینکه طی مدت زمان شش ماه گذشته برنامه های مختلفی توسط این کمیته به مرحله اجرا درآمده، یادآور شد: ما برای اولین بار در ایران، مسابقات فوتبال ساحلی جام رمضان را در تبریز برگزار کردیم و علاوه بر آن، با هدف ارتقای سطح دانش مربیان و داوران استان، کلاسهای مربیگری و داوری برپا کردیم.

وی اظهار داشت: تیم فوتبال ساحلی شهرداری تبریز در اولین تجربه حضور خود در لیگ برتر کشور، تا به اینجای کار عملکرد بسایر خوبی از خود داشته و من امیدوارم با توجه به انگیزه بالای بازیکنان به کسب مقام قهرمانی این رقابتها، به این مهم دست یابیم و موفقیت این تیم را تکمیل کنیم.

گفتنی است، تیم فوتبال ساحلی شهرداری به علت بارش های اخیر شهر تبریز، حدود یک و نیم ماه گذشته را بدون برگزاری تمرینات در زمین مخصوص سپری کرده و بعضا تمرینات این تیم در سالن انجام شده است.