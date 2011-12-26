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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۲

در مسابقات والیبال جام ایثار/

تیم های دانشگاه علوم پزشکی و فولاد آلیاژی به فینال رسیدند

تیم های دانشگاه علوم پزشکی و فولاد آلیاژی به فینال رسیدند

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی یزد از برگزاری اولین دوره از مسابقات والیبال ادارات و سازمانهای دولتی استان یزد با عنوان جام ایثار و ولایت خبر داد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی و فولاد آلیاژی به فینال این مسابقات رسیدند.

محمدرضا ساده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات به میزبانی تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی یزد در حال برگزاری است و مراسم اختتامیه آن، 12 دی ماه به مناسبت سالروز ورود مقام معظم رهبری به دارالعلم یزد برگزار خواهد شد.

وی گفت: هدف از برگزاری اینگونه مسابقات، تحقق منویات مقام معظم رهبری است که فرمودند "ورزش برای جوانان امری لازم و برای افراد مسن امری واجب" بوده است.

ساده اظهار امیدواری کرد: این مسابقات باعث تقویت قوای جسمانی، نشاط، شادابی و سلامت کارکنان دستگاه های دولتی شود.

ساده عنوان کرد: این مسابقات با حضور 15 تیم از ادارات مختلف شامل تیم های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، فولاد آلیاژی، صنعت و معدن و تجارت، آب و فاضلاب، مخابرات، شهرکهای صنعتی، کمیته امداد، استانداری، راه آهن، تأمین اجتماعی، توزیع برق، شرکت نفت، برق منطقه ای، شهرداری و مدیریت تولید برق به مدت 10 روز به رقابت می پردازند.

وی یادآور شد: این مسابقات که باهمکاری انجمن والیبال دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و هیئت والیبال شهرستان و استان در محل سالن امام علی (ع) واقع در پردیس دانشگاه آغاز شده و در حال برگزاری است.

کد مطلب 1493654

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