تیم خانه صنعت و معدن اصفهان قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کانوپولوی قهرمانی کشور در بخش بانوان عصر یکشنبه برگزار شد که طی آن در بخش بزرگسالان ابتدا تیم‌های خانه صنعت و معدن اصفهان و گیلان در رقابت نیمه نهایی به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم خانه صنعت و معدن موفق شد مقتدرانه و با نتیجه 8 بر 3 حریف خود را مغلوب کند و به فینال راه یابد.

در مسابقه فینال هم تیم‌ خانه صنعت و معدن اصفهان و نماینده خراسان به مصاف هم رفتند که در نهایت نماینده اصفهان با نتیجه 4 بر 3 خراسان را شکست داد و عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.

در مسابقه فینال بخش جوانان تیم تهران با نتیجه 6 بر 2 خراسان را شکست داد و به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم خراسان مقام دوم را از آن خود کرد.