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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۱۳

کانوپولو قهرمانی بانوان کشور/

تیم خانه صنعت و معدن اصفهان قهرمان شد

تیم خانه صنعت و معدن اصفهان قهرمان شد

تیم خانه صنعت و معدن اصفهان با پیروزی برابر خراسان به مقام نخست مسابقات کانوپولی قهرمانی کشور در بخش بانوان دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کانوپولوی  قهرمانی کشور در بخش بانوان عصر یکشنبه برگزار شد که طی آن در بخش بزرگسالان ابتدا تیم‌های خانه صنعت و معدن اصفهان و گیلان در رقابت نیمه نهایی به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم خانه صنعت و معدن موفق شد مقتدرانه و با نتیجه 8 بر 3 حریف خود را مغلوب کند و به فینال راه یابد.

در مسابقه فینال هم تیم‌ خانه صنعت و معدن اصفهان و نماینده خراسان به مصاف هم رفتند که در نهایت نماینده اصفهان با نتیجه 4 بر 3 خراسان را شکست داد و عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.

در مسابقه فینال بخش جوانان تیم تهران با نتیجه 6 بر 2 خراسان را شکست داد و به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم خراسان مقام دوم را از آن خود کرد.

کد مطلب 1493655

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