اجرای طرح پزشک امین باعث اختلال در سیستم درمانی کشور شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رمضان محسن پور افزود: در شرایطی که ما به دلیل کمبود اعتبار برای جذب پزشکان عمومی در مناطق محروم مثل خوزستان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری دچار مشکل هستیم و پزشکان متعهد در قالب پزشک خانواده با حداقل دستمزد در مناطق محروم به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند، اجرای طرح پزشک امین در مرکز یکی از استانهای غیر محروم اجرا می‌شود که این اقدام باعث ایجاد اختلال در نظم ارائه خدمات درمانی در این حوزه شده است.

وی با بیان اینکه قطعا همکاران خوب ما در سازمان تامین اجتماعی قصد کمک ‌رسانی به مردم را دارند گفت: بهتر است سازمان تامین اجتماعی فعالیتهای خود را پس از هماهنگیهای لازم با وزارت بهداشت که از نظر قانون سیاستگذار حوزه سلامت است، انجام دهد.

محسن پور به همکاران خود در سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد و توصیه کرد از این پس، اقدامات و فعالیتهای خود را با وزارت بهداشت هماهنگ کنند که این امر به نفع خودشان، بیمه ‌شدگان و مردم است.