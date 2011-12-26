مواد مخدر و روانگردان ها تهدید بزرگی برای امنیت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست یکروزه دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانهای سراسر کشور دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانها گزارشی از وضعیت اعتیاد و نحوه مبارزه با آن را مطرح و نقطه نظرات خود را جهت حرکت پرشتابتر این مبارزه ارائه کردند و همچنین در پایان نشست از دبیران شوراهای استانهای آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان، کرمانشاه و تهران بهعنوان استانهای برتر در حوزه مبارزه با مواد مخدر تقدیر شد.
مصطفی محمدنجار، وزیر کشور و دبیرکل ستاد در این نشست گفت: مواد مخدر و روانگردانها تهدیدی عظیم و بلایی بزرگ برای امنیت کشور، سلامت ملت و جامعه انسانی است و بهعنوان یکی از پیچیدهترین جرایم سازمانیافته به شمار میرود و مبارزه با آن یک جهاد مقدس است.
وی افزود: مواد مخدر خطری چندوجهی است و مشکلات و چالشهای مرتبط با این مبارزه نیز باید بهدرستی شناسایی و رفع شوند، همچنین باید با یک نگاه واقعبینانه، ریشهها و علل بروز اعتیاد را دریابیم و به یک تشخیص درست برای ریشهکنی آن دست یابیم.
دبیرکل ستاد با بیان اینکه اتخاذ استراتژی متوازن مبارزه با مواد مخدر از سوی جمهوری اسلامی ایران مانع گسترش و مهار معضل اعتیاد در کشور شده است، اظهار داشت: برای جلوگیری و کاهش گسترش این پدیده شوم در بین جوامع انسانی، نیاز به تعامل بیشتر و اتخاذ استراتژی های مشترک و متوازن در سطوح بینالمللی، ملی و استانی است.
محمدنجار در ادامه به تشریح عملکرد ستاد در سال گذشته و سالجاری پرداخت و گفت: تدوین نقشه راه اجرایی طرح ملی مبارزه همهجانبه با مواد مخدر در برنامه پنجساله پنجم توسعه در هفت حوزه تخصصی مقابله با عرضه، پیشگیری، درمان، حقوقی، مشارکتهای مردمی، بینالمللی و فرابخشی، ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، بهرهگیری از ظرفیت موجود در استانها، صدور حکم مسوولیت استانداران و 400 نفر از فرمانداران به ترتیب بهعنوان روسای شورای هماهنگی و روسای شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر و ابلاغ سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد و تدوین سند استانی از جمله این اقدامات است.
وی همچنین اخذ بودجه برای اجرای ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر به مبلغ 60 میلیارد تومان و تمهیدات لازم برای راهاندای پنج مرکز نگهداری و کاهش آسیب معتادان در فشافویه تهران، چناران خراسان رضوی، کرمان، اصفهان و ایرانشهر، ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان در بیش از 2400 مرکز در کشور، اجرای سی کنگره پیشگیری از اعتیاد با حضور نخبگان و دانشگاهیان، آموزش شش هزار مربی تا پایان سال 89، تقویت فعالیتهای بینالمللی و انسداد مرزهای جنوب شرقی و شمال غربی کشور را از دیگر اقدامات ستاد ذکر کرد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان داشت: تهیه و ابلاغ دستورالعمل ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و جمعآوری و ساماندهی حدود ده هزار معتاد پرخطر برابراین ماده قانونی، توسعه درمان و کاهش آسیب معتادان با استفاده از تنتور اپیوم، اولویتبندی طرحهای تحقیقاتی بنیادی، توسعهای و کاربردی و ارائه آن در قالب نقشه راه، استفاده گستردهتر از ظرفیت مشارکتهای مردمی در امر مبارزه و اعطای ده میلیارد ریال مساعدت مالی و آموزش بیش از 500 مسوول و مدیر عامل سمنها از دیگر اقدامات و برنامههای ستاد طی این مدت است.
محمدنجار در ادامه گفت: انتظار این است که دبیران شوراهای استانها، مقامات و مسوولین استان مربوطه را در بخشهای اجرایی، قضایی، نظارتی و کنترلی در امر مبارزه همهجانبه با مواد مخدر و روانگردانها توجیه و آنها را در امر مبارزه شریک کنند و از ظرفیتهای علمی، دینی، خیرین و مردم در همه ابعاد مبارزه استفاده کنند.
وی همچنین به برگزاری جلسات اصلی و فرعی شوراها و کمیتههای تخصصی بهطور منظم، ساماندهی معتادان بهبودیافته، مقابله قاطع با سرکردگان قاچاقچیان و خردهفروشان مواد، ایجاد مراکز نگهداری و کاهش آسیب معتادان در راستای ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و نظارت دقیق بر کمپهای درمانی تاکید کرد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان داشت: تصویبنامه هیئت وزیران بهویژه در امر توانمندسازی و اشتغال معتادان بهبودیافته میبایست اجرایی شود و همچنین چهره عمومی شهرها باید با ساماندهی و جمعآوری معتادان و فرودشندگان مواد مخدر و روانگردانها پاکسازی شوند.
محمدنجار در پایان گفت: امیدوارم در سالجاری که از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) سال جهاد اقتصادی اعلام شد از تمام ظرفیتها برای تحقق سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی از سوی ایشان و مفاد بسته اجرایی نقشه راه جامع مبارزه همهجانبه با مواد مخدر و روانگردانها در برنامه پنجساله پنجم توسعه بهرهگیری مناسبی داشته باشیم.
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