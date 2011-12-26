یهسازی یک محور روستایی در شرق گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی بارانی معاون فنی و راه های روستایی پیش از ظهر دوشنبه در این مراسم افزود: مسیر " آق آباد- حاجی قوشان" از محورهای با مشخصات روستایی دارای درجه است که با توجه به ترافیک سنگین محور، راهداری محوری آن در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: طول این محور از سمت گنبد تا کلاله 45 کیلومتر است که 30 کیلومتر در گنبد و 15 کیلومتر در کلاله واقع شده است.



بارانی افزود: علاوه بر تسهیل تردد بین دو شهرستان گنبد و کلاله و گنبد به مراوه تپه، 40 روستای بین مسیر نیز از راه موجود تردد می کنند.



گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.