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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

یهسازی یک محور روستایی در شرق گلستان آغاز شد

یهسازی یک محور روستایی در شرق گلستان آغاز شد

خبرگزاری مهر: عملیات بهسازی و راهداری محوری مسیر "آق آباد-– حاجی قوشان" شهرستان گنبد کاووس در شرق گلستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی بارانی معاون فنی و راه های روستایی پیش از ظهر دوشنبه در این مراسم افزود: مسیر " آق آباد- حاجی قوشان" از محورهای با مشخصات روستایی دارای درجه است که با توجه به ترافیک سنگین محور، راهداری محوری آن در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: طول این محور از سمت گنبد تا کلاله 45 کیلومتر است که 30 کیلومتر در گنبد و 15 کیلومتر در کلاله واقع شده است.
 
بارانی افزود: علاوه بر تسهیل تردد بین دو شهرستان گنبد و کلاله و گنبد به مراوه تپه، 40 روستای بین مسیر نیز از راه موجود تردد می کنند.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.
کد مطلب 1493659

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