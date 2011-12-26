استفاده از تجربیات پیشکسوتان ورزش نیازمند ایجاد بانک اطلاعاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر هاشمی اظهار داشت: ایجاد نوآوری‌های علمی در حوزه ورزش، نیازمند فعالیت مستمر محققان و پژوهشگران حرفه‌ای است.



وی تصریح کرد: هر چند در حال حاضر اساتید برجسته دانشگاه در صورت امکان به انجام مطالعاتی در این زمینه می‌پردازند، لکن انجام پژوهش‌های تحول آفرین ورزشی نیازمند مطالعات منسجم و مستمر پژوهشگرانی است که این امر را وظیفه اصلی خود می‌دانند.



هاشمی خواستار تخصیص اعتباراتی مدون به حوزه پژوهش شد و تصریح کرد: در قوانین بودجه، دستگاه‌ها مکلف به اختصاص سهمی از اعتبارات جاری خود به فعالیت‌های پژوهشی می‌شوند اما با توجه به کمبود نقدینگی، عملا مطالعات پژوهشی به حاشیه رانده می شود.



مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی بر استفاده از تجربیات پیشکسوتان ورزش به عنوان پشتوانه و منابع اطلاعاتی فعالیت‌های پژوهشی تاکید و اضافه کرد: برای تحقق این امر بایستی به دنبال ایجاد بانک اطلاعاتی غنی باشیم.



وی از اجرای طرح پژوهشی نقش یوگا در بارداری و زایمان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد و اظهار داشت: مطالعات طرح پژوهشی بررسی دلایل عدم تحرک بدنی بانوان استان نهایی شده و اجرای نتایج آن مستلزم اختصاص اعتبار است.

