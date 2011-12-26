در این یادداشت که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شد، آمده است:

تولید مجموعه تلویزیونی "پنجره" که با نام قبلی "دستان سبز" از 26 آذر روی آنتن شبکه تهران می‌رود، از شهریور سال گذشته آغاز شد. تیرماه امسال نیز تصویربرداری با پشت سرگذاشتن تمامی مشکلات سد راه و به دلیل تغییرات متعدد متن، اضافه شدن لوکیشن‌های جدید و بازیگران متعدد به جهت تغییر مسیر داستان سریال طبق نظر کارگردان و مهمتر از همه نبود بودجه کافی به درازا کشید.

کار سرانجام به پایان رسید و تدوین آن نیز که همزمان با تصویربرداری توسط حسین غضنفری انجام می‌شد، ماه گذشته پایان یافت و امیدوارم بینندگان از این سریال راضی باشند. البته خود من از کل کار راضی نیستم، چون بعد از آن اتفاقاتی که در پایان سال گذشته برای من و تولید سریال افتاد و اشخاص دیگری بر خلاف خواست و موافقت من وارد گروه اجرایی شدند، روند اصولی کار از مسیر خود خارج شد.

استنباط من این است که کارگردان و شبکه فقط تلاش کردند که کار زودتر تمام شود و در این بین بعضی الزامات فنی و ساختاری نادیده گرفته شد که در ادامه پخش سریال شاهد این امر خواهید بود که قضاوت را به اهل فن می‌سپارم.

دراین مسیر به افراد زیادی صدمه وارد شد که جا دارد به عنوان تهیه‌کننده از تمامی همکاران و عزیزانی که در مسیر تولید سریال، صادقانه من را یاری کردند اما در تیتراژ سریال یادی از آنها نشده یا نامشان اشتباه نوشته شده است عذرخواهی کنم. البته این امر به دخالت‌های افرادی برمی‌گردد که در تلاش برای مطرح کردن خود بودند و سعی کردند تا با دور زدن من به مقصود خود برسند.

آنها تیتراژ را با در نظر گرفتن روابط و آینده کاری خودشان ساختند و حق طبیعی من را به عنوان تهیه‌کننده در ساختار تیتراژ نادیده گرفتند و مهمتر از همه با آوردن نام اشخاص دیگر در ذیل نام من برخلاف قرارداد فیمابین اصول اخلاقی و حرفه‌ای را زیر پا گذاشتند.

طی روزهای گذشته عزیزانی با تماس تلفنی گلایه خود را بابت ایرادات تیتراژ به این حقیر اعلام کرده‌اند، من صمیمانه از کلیه این همکاران گرامی پوزش می‌خواهم و سعی می‌کنم تا جایی که از دستم برمی‌آید با مساعدت شبکه تهران نسبت به اصلاح اشتباهات رخ داده در ساخت تیتراژ برای استیفای حقوق این عزیزان اقدام کنم.

تجربه سنگینی برای من بود که با یک کارگردان که بیشتر در عرصه کمدی خاص کار کرده در تولید یک درام همکاری کردم و فکر می‌کنم در کارهای بعدی کمی بیشتر روی همکاری با کسانی که نسبت به کارشان شناخت ندارم تامل داشته باشم ولی به هر حال تجربه این کار به من نشان داد گروهی که با هم تولید یک اثر را به عهده می‌گیرند باید از لحاظ تفکر حرفه‌ای مشترکات زیادی داشته باشند تا در مسیر کار تنش کمتری به وجود بیاید که متاسفانه بین من و کارگردان این مشترکات در حداقل خود بود.

همانطور که اشاره کردم این همکاری خواست من نبود و الزامی در این شکل همکاری بود. از مدیریت شبکه تهران تشکر می‌کنم که با تمام این تشدد آرا در مسیر تولید این سریال درحد توان از من و سریال حمایت کردند و حاصل این حمایت هم چیزی نیست به جز سرانجام کار و پخش سریال در این مقطع از سال که مخاطبین بی‌شماری بیننده تلویزیون هستند که امیدوارم از دیدن این اثر راضی باشند.

امیدوارم شبکه تهران نیز به تعهدات خود در قبال قرارداد فیمابین در تمامی زمینه‌ها عمل کند تا هرچه سریع‌تر مشکلات به وجود آمده بر طرف شود.

انشالله

با آرزوی توفیق روزافزون

علی صادق شیرازی تهیه‌کننده "پنجره"