واردات 3 محصول پتروشیمی به ایران متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، با راه اندازی نهایی مجتمع پتروشیمی اروند به عنوان بزرگترین زنجیره تولید پی.وی.سی جهان، واردات سه محصول استراتژیک و کمیاب پتروشیمی به ایران به طور کامل متوقف شد.

بر این اساس هم اکنون واردات پی.وی.سی گرید اف، پی.وی.سی گرید پزشکی و سود کاستیک متوقف شده است و حتی محموله‌هایی هم به برخی از کشورهای آسیایی و آفریقایی توسط ایران صادر شده است.

عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه در حال حاضر در تولید بسیاری محصولات پتروشیمی وارداتی به خودکفایی کامل رسیده ایم به مهر گفت: با بهره برداری از مجتمع پتروشیمی اروند واردات سه محصول استراتژیک پتروشیمی کشور متوقف و ایران به صادرکننده این محصولات تبدیل شده است.

به گفته معاون وزیر نفت هم اکنون پی.وی.سی گرید اف و پی.وی.سی گرید پزشکی که تولید آنها در صنایع پتروشیمی جهان نادر بوده که ایران به صادرکننده این محصولات پتروشیمی تبدیل شده است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه همچنین با راه اندازی پتروشیمی اروند ایران به صادرکننده سود کاستیک تبدیل شده است، تصریح کرد: مازاد محصولات پتروشیمی اروند پس از تامین بازارهای داخلی، صادر می شود .

به گزارش مهر، در شرایط فعلی با وجود غیبت شرکت "اوده" آلمان به عنوان پیمانکار مهندسی و صاحب لیسانس پتروشیمی اروند تمامی زنجیره‎‌های تولید محصولات در این واحد پتروشیمیایی راه اندازی شده است.

پتروشیمی اروند از ظرفیت تولید سالانه مجتمع پتروشیمی اروند 2 میلیون و 834 تن انواع محصولات پتروشیمیایی برخوردار است و برای ساخت و راه اندازی این مجتمع پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) معادل یک میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است.



مجتمع پتروشیمی اروند با هدف تولید یک میلیون و 507 هزار تن کلر آلکالی و پی.وی.سی در سال از واحدهای کلرآلکالی(CA)، وینیل کلراید سوسپانسیون (S-PVC)، پلی وینیل کلراید امولسیون (E-PVC)، وینیل کلراید (VCM) و اتیلن دی کلراید (EDC) ساخته شده است.



در شرایط فعلی پتروشیمی اروند بزرگترین زنجیره تولید PVC در جهان بوده که در صورت تولید سالانه 240 هزار تن PVC حدود 25 تا 30 بازار جهانی این محصول شیمیایی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.



پیشتر قرارداد مهندسی و خرید (E.P) به کنسرسیوم شرکت اوده آلمان و سازه ایران واگذار شده بود و در شرایط فعلی نصب تمامی تجهیزات داخلی و خارجی این واحد پتروشیمی توسط پیمانکاران داخلی نصب شده است. خوراک پتروشیمی اروند سالانه 252 تن اتیلن، یکهزار و 300 تن نمک و 50 تن اسید کلرید ریک است.