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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۲۹

با حضور معاون وزیر انجام شد؛

بررسی طرح آزاد سازی حریم امامزاده یحیی (ع) در سمنان

بررسی طرح آزاد سازی حریم امامزاده یحیی (ع) در سمنان

سمنان - خبرگزاری مهر: طرح آزاد سازی حریم امامزاده یحیی (ع) سمنان با حضور مجید کیان پورمعاون وزیر راه و شهرسازی بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری کشور پیش از ظهر روز دوشنبه در گفتگو با مهر، ضمن بیان اینکه این طزح از مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهوری و هیات دولت به استان است گفت : شرکت عمران و توسعه مسکن استان برای تملک زمینهای اطراف امامزاده تا سقف 500 میلیون تومان با شهرداری و استانداری همکاری می کند.

مجید کیان پور از حمایت دولت برای تسریع در روند رسیدگی و تصویب نهایی طرح معماری امام زاده یحیی (ع) در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری خبر داد و گفت : نماینده این شورا از این پس در جلسه های تخصصی طرح بصورت مستقیم نظارت می کند.

این امامزاده بعنوان یکی از قطب های فرهنگی مذهبی استان در بافت فرسوده شهر سمنان و در ضلع شرقی میدان امام سمنان واقع است که به لحاظ مرکزیت مجموعه های فرهنگی  تاریخی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کد مطلب 1493668

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