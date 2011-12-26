عملیات روکش آسفالت راههای گلستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی در این زمینه افزود: این عملیات شامل 15 هزار مترمربع لکه گیری، 30 هزار متر درزگیری و مقدار 80 هزار تن آسفالت گرم است که براساس اولویت بندی محورها اجرایی می شود.

وی افزود: اکنون این عملیات از محور گمیشان- آق قلا به طول 40 کیلومتر و راه فنی و حرفه ای روستای ایلوار شهرستان کردکوی آغاز شده است.

مصدقی هدف از اجرای این پروژه ها را، بهسازی راه ها و بهبود عبور و مرور شهری، برقراری نظم، ارتقای روحیه عمومی، افزایش ضریب ایمنی تردد وسایل نقلیه و ایجاد سطحی هموار برای کاربران راه ها اعلام کرد.

معاون راه و ترابری گلستان اظهارداشت: کمربندی گنبد، سه راهی کلاله - تنگراه ، محور خوش ییلاق، انبار الوم - سد وشمگیر از دیگر محورها و پروژه هایی هستند که این عملیات در آنها به اجرا در می آید.



وی متذکر شد: اعتبار مصوب شده برای این اقدامات از محل منابع ملی و استانی تامین می شود.

استان گلستان بالغ بر پنج هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد.