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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۲۴

مصدقی:

عملیات روکش آسفالت راههای گلستان آغاز شد

عملیات روکش آسفالت راههای گلستان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون راهداری راه و ترابری گلستان از آغاز عملیات اجرایی حفاظتی و روکش آسفالت راه های اصلی و فرعی استان با اعتباری بالغ بر 53 میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی در این زمینه افزود: این عملیات شامل 15 هزار مترمربع لکه گیری، 30 هزار متر درزگیری و مقدار 80 هزار تن آسفالت گرم است که براساس اولویت بندی محورها اجرایی می شود.

وی افزود: اکنون این عملیات از محور گمیشان- آق قلا به طول 40 کیلومتر و راه فنی و حرفه ای روستای ایلوار شهرستان کردکوی آغاز شده است.

مصدقی هدف از اجرای این پروژه ها را، بهسازی راه ها و بهبود عبور و مرور شهری، برقراری نظم، ارتقای روحیه عمومی، افزایش ضریب ایمنی تردد وسایل نقلیه و ایجاد سطحی هموار برای کاربران راه ها اعلام کرد.
 
معاون راه و ترابری گلستان اظهارداشت: کمربندی گنبد، سه راهی کلاله - تنگراه ، محور خوش ییلاق، انبار الوم - سد وشمگیر از دیگر محورها و پروژه هایی هستند که این عملیات در آنها به اجرا در می آید.

وی متذکر شد: اعتبار مصوب شده برای این اقدامات از محل منابع ملی و استانی تامین می شود.
 
استان گلستان بالغ بر پنج هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد.
کد مطلب 1493669

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