رئیس جدید دانشگاه آزاد 21 دی ماه معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو امروز دوشنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای جهاد علمی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره زمان برگزاری جلسه برای تعیین جانشین رئیس دانشگاه آزاد گفت: جلسه تعیین جانشین رئیس کنونی دانشگاه آزاد به طور قطع در 21 دی ماه برگزار و در این جلسه رئیس دانشگاه آزاد اعلام می شود.

وی گفت: گزینه هایی در نخستین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد مطرح شد اما نباید این گزینه ها تا زمان برگزاری جلسه بعدی مطرح شود.

وزیر علوم گفت: تمامی اعضای هیأت امنا تا 10 دی ماه مهلت دارند نفرات پیشنهادی خود را به دفتر بنده ارسال کنند و تحقیقات لازم درباره گزینه های پیشنهادی انجام می شود.