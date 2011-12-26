اعضای هیئت اجرایی انتخابات مجلس امروز در همدان مشخص می شود

حسن قهرمانی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با انجام ثبتنام از کاندیداها، لیست 30 نفر از معتمدین به هیئت نظارت ارسال شده و با توجه به اینکه تأییدیه این 30 نفر به هیئت اجرایی رسیده، هشت عضو هیئت اجرایی امروز انتخاب میشوند.
قهرمانیمطلق با بیان اینکه این هیئت 11 نفره است، گفت: هشت عضو به اضافه رئیس اداره ثبتاحوال و یک نماینده شورای هماهنگی و فرماندار اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخابات در شهرستان همدان هستند.
وی با بیان اینکه نخستین و مهمترین کار هیئت اجرایی بررسی صلاحیت کاندیداهاست، گفت: بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات با توجه به استعلام از مراکز چهارگانه اداره اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال صورت میگیرد و پس از بررسی به صورت محرمانه به هیئت نظارت ارجاع میشود.
قهرمانیمطلق زمان اعلام شده برای ثبتنام کاندیداها را غیرقابل تمدید اعلام کرد و گفت: ثبت نام هر روز تا ساعت پنج بعدازظهر انجام میشود.
فرماندار همدان به حرکت کاندیداها در چارچوب قانون، رعایت تقوای سیاسی و عدم تخریب یکدیگر تأکید کرد و گفت: کاندیدایی که تخلف کند قانونگذار خوبی نخواهد بود.
وی همچنین از وجود حوزه فرعی انتخابات اقلیتهای مذهبی در همدان خبر داد.
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