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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۷

فرماندار همدان:

اعضای هیئت اجرایی انتخابات مجلس امروز در همدان مشخص می شود

اعضای هیئت اجرایی انتخابات مجلس امروز در همدان مشخص می شود

همدان - خبرگزاری مهر: فرماندار همدان گفت: هشت عضو هیئت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در همدان امروز معرفی می شوند.

حسن قهرمانی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با انجام ثبت‌نام از کاندیداها، لیست 30 نفر از معتمدین به هیئت نظارت ارسال شده و با توجه به اینکه تأییدیه این 30 نفر به هیئت اجرایی رسیده، هشت عضو هیئت اجرایی امروز انتخاب می‌شوند.

قهرمانی‌مطلق با بیان اینکه این هیئت 11 نفره است، گفت: هشت عضو به اضافه رئیس اداره ثبت‌احوال و یک نماینده شورای هماهنگی و فرماندار اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخابات در شهرستان همدان هستند.

وی با بیان اینکه نخستین و مهمترین کار هیئت اجرایی بررسی صلاحیت کاندیداهاست، گفت: بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات با توجه به استعلام از مراکز چهارگانه اداره اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال صورت می‌گیرد و پس از بررسی به صورت محرمانه به هیئت نظارت ارجاع می‌شود.

قهرمانی‌مطلق زمان اعلام شده برای ثبت‌نام کاندیداها را غیرقابل تمدید اعلام کرد و گفت: ثبت ‌نام هر روز تا ساعت پنج بعدازظهر انجام می‌شود.

فرماندار همدان به حرکت کاندیداها در چارچوب قانون، رعایت تقوای سیاسی و عدم تخریب یکدیگر تأکید کرد و گفت: کاندیدایی که تخلف کند قانونگذار خوبی نخواهد بود.

وی همچنین از وجود حوزه فرعی انتخابات اقلیت‌های مذهبی در همدان خبر داد.

کد مطلب 1493672

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