به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "راه نجات" اولین ساخته بلند راما قویدل است بعد از حضور در جشنواره کودک و نوجوان اصفهان و دریافت جایزه از این جشنواره قرار است در جشنواره سی‌ام فیلم فجر نیز حضور پیدا کند.

صداگذاری و میکس این فیلم سینمایی را فرامرز ابوالصدق در استودیو تک فیلم انجام داده است. بهنود یخچالیان نیز آهنگساز این فیلم سینمایی است."راه نجات" که محصول شبکه سحر است در جنوب لبنان در منطقه صور فیلمبرداری شده و انتخاب بازیگران به عهده مهسا کرامتی بوده است.

در این فیلم سینمایی بازیگران سوریه و لبنان به ایفای نقش پرداختند که از میان آنها می‌توان به نادین سلامه، امانه والی و ... اشاره کرد. فیلمنامه این فیلم را فاطمه میرغیاثی به نگارش در آورده و قویدل آن را بازنویسی کرده است.

این فیلم داستان مها، مربی مهربان و دلسوز پرورشگاه بهشت در غزه است. بین مها و بچه‌های پرورشگاه ارتباط عاطفی عمیقی وجود دارد که لحظه‌های شیرینی را در مسیر داستان رقم می‌زند، اما یک حادثه باعث می‌شود مها حافظه‌اش را از دست بدهد و ...

