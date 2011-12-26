اصولگرایان در ارائه فهرست انتخاباتی به اشتراک نظر می رسند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پیش از ظهر امروز در نشستی خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که از او پرسید: ارزیابی شما در خصوص صحبت های اخیر سردار جعفری که عنوان کرد وضعیت فرهنگی تهران در شان پایتخت انقلاب اسلامی قرار ندارد چیست، گفت: با توجه به اینکه تهران ام القرای جهان اسلام و قلب تپنده و کانون بیداری اسلامی است از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

وی افزود: سی و چند سال از انقلاب می گذرد و یکی از ابعاد انقلاب اسلامی شکل گیری جامعه اسلامی است و این جامعه نیز شاخص هایی دارد مبتنی بر اینکه مردم در حرکت خود امانتدار و به قانون احترام بگذارند و به حقوق شهروندی پایبند و وجدان کاری داشته باشند و موازین شرعی را در کارهای خود رعایت کنند.

نماینده ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: به نظرم نرم رعایت این ارزش ها باید در جامعه بیش از 60 درصد باشد در حالی که این طور نیست .

وی با انتقاد از وضعیت ظاهری، برخورد و رفتار افراد جامعه بیان داشت: انتظار دولتمردان این است که جامعه بیشتر به ارزش های دینی توجه داشته باشد و نگاه سردار جعفری هم موید این نکته است که نرم رعایت ارزش ها و آموزش های دینی در جامعه آن حدی که باید باشد نیست و باید تلاش کنیم به آن برسیم.

سعیدی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار داریم توصیه شما به جریان های اصولگرایی که در این عرصه می خواهند به ایفای نقش بپردازند چیست، گفت: طبیعی است که در یک نظامی که بر اساس دموکراسی حرکت می کند و به طور متوسط سالی یک بار انتخابات برگزار می کند جریان های مختلفی برای حضور در عرصه انتخابات فعال شوند که یکی از این جریانات جریان اصولگرایی است.

وی در تعریف جریان اصولگرایی گفت: در حقیقت اصولگرایان معتقد به حاکمیت دینی، شاخص ها و معیارهای امام و رهبری هستند آنها طرفدار گفتمان نبوی و علوی اند که بر این اساس گفتار امام و رهبری هم همان گفتار نبوی و علوی است.

نماینده ولی فقیه در سپاه با تاکید بر اینکه اصولگراها یک حزب و گروه سیاسی نیستند، گفت: به نظر من اصولگراها بین خود اختلافی ندارند و بنا دارند که در دادن لیست انتخاباتی اشتراک نظر داشته باشند و از هر گونه اختلافی هم پرهیز کنند.