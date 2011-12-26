افزایش سرمایه گذاری در ایران پاسخ دندان شکن به کشورهای تحریم کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا خباز در جلسه شورای شهر کاشمر با تاکید بر اینکه تحریم ها هیچ نگرانی برای ایران ندارد، اظهارکرد: اگر چه ما از تحریم ها استقبال نمی کنیم ولی هر تحریم راه برون رفتی دارد که ایران توانایی شناخت آن راه ها را دارد.

وی با بیان اینکه آمریکا از سال 58 که دستش از کشور ایران قطع شده است فقط تحریم را در پیش گرفته است، اظهار داشت: هم اکنون با تحریم های مالی، اقتصادی، حمل و نقل و انرژی و فن آوری باز از آنها جلوتر هستیم و نمی توانند باقدرت ایران مقابله کنند.

خباز با بیان اینکه طی دو سال اخیر دشمنان بیشترین تحریم ها را علیه کشور ما اعمال کرده اند، افزود: با توجه به تحریم دولت های تحریم کننده افزایش 124 درصدی سرمایه گذاری تجار همین کشورها در ایران هستیم.

وی بیان کرد: اگرچه تحریم ها برای مردم ایران گرفتاریهایی درست کرده است ولی در کنار صبر و بردباری تا جایی پیش رفته ایم که جزو پنج کشور اول دنیا در فن آوری هواپیماهای بدون سرنشین هستیم.

سرپرست فرمانداری کاشمر نیز در جلسه شورای اداری خطاب به مسئولین گفت: اگر مدیر بومی نیستید ولی دلسوز شهرستان باشید.

مهدی محمودی اظهار داشت: با مدیریت صحیح تکریم ارباب رجوع را به درستی انجام دهید تا از خود برای مردم کارهای شایسته به یادگار بگذارید.

وی با بیان اینکه مردم صاحبان این انقلاب هستند و همه ما مدیون این مردم و خون شهدا هستیم، بیان کرد: باید با دقت بسیار، از امانتی که به ماسپرده شده حفاظت کرده و از حقوق بیت المال به نحو احسن برای شهرستان استفاده کنیم.

محمودی با بیان اینکه ادارات نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول قابل فروش خود سریعتر اقدام کنند، افزود: درآمد حاصل از فروش این اموال مربوط به هر اداره در شهرستان خودش هزینه می شود.

وی همچنین از دور سفرچهارم ریاست جمهوری در ابتدای سال 91 به خراسان خبرداد و گفت: ادارات مربوطه طرح های مانده از سفرهای قبلی و همچنین طرح هایی که برای آینده پیش بینی کرده اند، به فرمانداری ارائه تا در موقع مقرر به استانداری برای بودجه استانی و ملی پروژه ها اعلام شود.

امام جمعه کاشمر نیز با بیان اینکه جهت تقویت جبهه حق باید پیرو ولایت باشیم اظهارکرد: در تشخیص صحیح مسائل سیاسی، حقوقی، و اقتصادی بهترین معیار امام معصوم و پس از آن جانشین آنها ولایت فقیه است.

حجت الاسلام قاسم یعقوبی با بیان اینکه اگر در حق شناسی معیار نداشته باشیم به بیراهه خواهیم رفت، افزود: با همین معیار مردم ایران توانسته اند بیش از سی سال بردشمنان پیروز شوند و عزت و عظمت ما را بالا ببرد به برکت ولایت بوده و هست.

امام جمعه کاشمر اظهار داشت: هم اکنون ملتی محبوب تر از مردم ایران در بین کشورهای اسلامی وجود ندارد و آن به خاطر مردم سالاری دینی که در کشور ما برقرار است.

وی بیان کرد: در انتخابات آتی که در آینده داریم باید در جهت تقویت حق و جبهه حق قدم برداریم، رای نیاوردن مهم نیست، مهم دادن رای به جا و درست و با بصیرت و آگاهی است.