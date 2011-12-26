پیشرفت 20 درصدی ساخت اتوبان مرند - جلفا/ تخصیص 110 میلیارد ریال اعتبار عمرانی

بهنام رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 45 میلیارد ریال برای اجرای فاز نخست این اتوبان که 20 کیلومتر طول دارد، تخصیص یافته است که امسال 20 میلیارد ریال ان هزینه می شود.

وی همچنین گفت: قطعه نخست اتوبان مرند – ایواوغلی به طول 16 کیلومتر تا پایان سال آینده زیر ترافیک خواهد رفت و بلافاصله عملیات ساخت قطعه دوم این اتوبان به طول 19 کیلومتر که اعتبار آن گشایش یافته است، شروع خواهد شد.

فرماندار مرند ادامه داد: ساختمان شماره یک دانشکده فنی و مهندسی این شهرستان که در زمینی به وسعت شش هزار متر مربع ساخته می شود تا دو سال آینده افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

رضوانی با بیان اینکه برای عملیات احداث مجموعه دانشگاهی مزبور40 میلیارد ریال هزینه می شود، از مرند به عنوان شهری دانشگاهی یاد و اضافه کرد: اگر مقدمات لازم مهیا شود یک مجتمع آموزش عالی در این شهرستان ایجاد خواهد شد.

وی درباره پروژه های گازرسانی مرند نیز گفت: تا پایان امسال هشت منطقه روستایی با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار خواهند گرفت که با تحقق آن 95 درصد مناطق روستایی مرند از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

به گفته فرماندار مرند، 100 درصد مناطق شهری مرند تحت پوشش شبکه گازرسانی بوده و از این حیث لقب شهر سبز را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: بیمارستان یکصد تختخوابی شهید بهشتی مرند نیز در حال تجهیز از سوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز است و عملیات ساختمانی آن توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان به اتمام رسیده است.

رضوانی از راه اندازی یک بیمارستان تخصصی با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی و نیز پیگیری مقدمات تاسیس بیمارستان تامین اجتماعی مرند نیز خبر داد.

وی اظهار داشت: از مجموع هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار پروژه تامین آب کشاورزی دشت های یکانات و هرزندات مرند بیش از 800 میلیارد ریال تخصیص یافته که با بهره برداری از این پروژه 16هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغی احیا خواهد شد.

فرماندار مرند افزود: برای اجرای 125 پروژه عمرانی از محل اعتبارات استانی 190 میلیارد ریال بودجه مصوب شده که تا کنون 110 میلیارد ریال آن تخصیص یافته است