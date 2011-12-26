به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور علایی مقدم عصر روز یکشنبه چهارم دی ماه در دیدار با مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در فرمانداری گرمسار، بر لزوم رفع آسیبها و معضلات اجتماعی از جمله حجاب و عفاف در شهرستان گرمسار تاکید کرد.
وی تصریح کرد: برای رفع آسیبها و معضلات اجتماعی، همکاری تمام دستگاه های اجرایی لازم بوده و از تلاشهای اداره تبلیغات اسلامی گرمسار نیز باید در راستای فعالیت های فرهنگی مذهبی در سطح شهرستان قدردانی شود.
فرماندار شهرستان گرمسار ضمن یادآور شدن موقعیت شهرستان گرمسار و مهاجرپذیر بودن آن از مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان خواست تا توجه ویژهای به این شهرستان داشته باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این نشست بر استفاده از تمام امکانات در راستای تعمیق و توسعه فرهنگ دینی تاکید کرد و آن را موجب تقویت باورهای دینی اقشار مختلف مردم دانست.
حجتالاسلام علی شکری ضمن ارائه گزارش اجمالی از روند فعالیتهای این اداره کل در شهرستان گرمسار و تصریح کرد: قابلیت و ظرفیتهای متعدد فرهنگی در این شهرستان وجود دارد که به منظور استفاده حداکثری از این موقعیت و تاثیرگذاری فرهنگی، نیازمند برنامهریزی، هماهنگی و تعامل و مشارکت همه دستگاهها هستیم.
شکری اظهار داشت: برای انجام فعالیتهای فرهنگی، قرآنی و شناسایی آسیبهای فرهنگی و دینی در شهرستان گرمسار بودجه قابل توجهی اختصاص داده ایم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان مجاهدت را لازمه فعالیتهای فرهنگی دانست و افزود: در جهت تقویت غیرت دینی در میان جوانان جامعه اسلامی، باید ناهنجاریهای اجتماعی و اخلاقی از سطح جامعه برچیده شود.
وی با بیان اینکه تعمیق و توسعه فرهنگ و شعائر دینی موجب تقویت اعتقادات و باورهای دینی اقشار مختلف مردم شده و مقابله با انحرافات را آسانتر میکند، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی از همه امکانات مادی و معنوی خود در این راستا بهره خواهد برد.
گرمسار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان گرمسار بر ضرورت تعامل بیش از پیش دستگاههای اجرایی استان سمنان با اداره کل تبلیغات اسلامی در اجرای طرحها و فعالیتهای ویژه فرهنگی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور علایی مقدم عصر روز یکشنبه چهارم دی ماه در دیدار با مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در فرمانداری گرمسار، بر لزوم رفع آسیبها و معضلات اجتماعی از جمله حجاب و عفاف در شهرستان گرمسار تاکید کرد.
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