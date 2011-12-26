به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور علایی‏ مقدم عصر روز یکشنبه چهارم دی ماه در دیدار با مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در فرمانداری گرمسار، بر لزوم رفع آسیب‏ها و معضلات اجتماعی از جمله حجاب و عفاف در شهرستان گرمسار تاکید کرد.



وی تصریح کرد: برای رفع آسیب‏ها و معضلات اجتماعی، همکاری‏ تمام دستگاه های اجرایی لازم بوده و از تلاش‏های اداره تبلیغات اسلامی گرمسار نیز باید در راستای فعالیت های فرهنگی مذهبی در سطح شهرستان قدردانی شود.



فرماندار شهرستان گرمسار ضمن یادآور شدن موقعیت شهرستان گرمسار و مهاجرپذیر بودن آن از مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان خواست تا توجه ویژه‏ای به این شهرستان داشته باشد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این نشست بر استفاده از تمام امکانات در راستای تعمیق و توسعه فرهنگ دینی تاکید کرد و آن را موجب تقویت باورهای دینی اقشار مختلف مردم دانست.



حجت‏الاسلام علی شکری ضمن ارائه گزارش اجمالی از روند فعالیت‏های این اداره کل در شهرستان گرمسار و تصریح کرد: قابلیت و ظرفیت‏های متعدد فرهنگی در این شهرستان وجود دارد که به منظور استفاده حداکثری از این موقعیت و تاثیرگذاری فرهنگی، نیازمند برنامه‏ریزی، هماهنگی و تعامل و مشارکت همه دستگاه‏ها هستیم.



شکری اظهار داشت: برای انجام فعالیت‏های فرهنگی، قرآنی و شناسایی آسیب‏های فرهنگی و دینی در شهرستان گرمسار بودجه قابل توجهی اختصاص داده ایم.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان مجاهدت را لازمه فعالیتهای فرهنگی دانست و افزود: در جهت تقویت غیرت دینی در میان جوانان جامعه اسلامی، باید ناهنجاری‏های اجتماعی و اخلاقی از سطح جامعه برچیده شود.



وی با بیان اینکه تعمیق و توسعه فرهنگ و شعائر دینی موجب تقویت اعتقادات و باورهای دینی اقشار مختلف مردم شده و مقابله با انحرافات را آسان‏تر می‏کند، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی از همه امکانات مادی و معنوی خود در این راستا بهره خواهد برد.