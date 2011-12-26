مجلس نهم یقه قانون شکنان را خواهد گرفت/ کاندیدای جبهه متحد هستم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 و نماینده گلپایگان ظهر روز دوشنبه با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور که در محل این وزارتخانه مستقر است برای شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس ثبت نام کرد.

وی اعلام کرد که مستقل در عرصه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت خواهد کرد و مطلع نیست که کدام گروه یا جریان وی را در لیست قرار خواهد داد.

نکونام در پاسخ به این سئوال که تمایل وی برای حضور در انتخابات از بین جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری کدام گروه است، گفت: من جزو اصولگرایان هستم و امیدوارم جبهه پایداری نیز به باقی اصولگرایان بپیوندد و هر 2 روی احکام و موضوعات و مصادیق یکسان به توافق برسند.

نکونام با بیان اینکه تشنه ورود به مجلس نبودم گفت: آرزو دارم قدمی در سطح کشور، استان و شهرستان خودم بردارم.

رئیس کمیسیون اصل 90 در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه کار بر زمین مانده ای در مجلس هشتم دارد که می خواهد آن را در مجلس نهم پیگیری کند گفت: خیلی کارها مانده است ما هنوز نتوانسته ایم در راستای هدفمندی یارانه ها بیمه همگانی را تعمیم و گسترش دهیم و تضمینی برای آحاد کشور ایجاد کنیم.

وی به تصویب طرح بیمه بیکاری در مجلس اشاره کرد و گفت: با این وجود امیدواریم بیمه همگانی که همه آحاد جامعه را در بر بگیرد هر چه زودتر کلید بخورد.

وی مجددا در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که مجلس قوانین زیادی تاکنون به تصویب رسانده است اما با مشکل اجرا روبرو است و حتی دولت درباره طرح بیمه بیکاری نیز بارها اعلام کرده آن را غیر قانونی می داند، گفت: مصوبه ای که از شورای نگهبان خارج شود کسی شهامت اجرا نکردن آن را نخواهد داشت. مجلس نهم و کمیسیون اصل 90 یقه کسانی که قانون را زیر پا بگذارند و اجرا نکنند خواهد گرفت. همانطور که چند مورد را به قوه قضائیه ارجاع دادیم.

نکونام درباره ویژگی های نمایندگی مجلس نیز گفت: وقتی مجلس در راس امور است طبیعی است باید کسانی وارد این عرصه شوند که تصمیمات جهانی بگیرند. آدم های کوچک خواسته های کوچک خواهند داشت و سقف توقعات مردم را در سطح خود می بینند. باید افرادی که بلند نظر و بلند فکر هستند وارد عرصه شوند آینده را ببینند و بر مدار اسلام حرکت کنند.

وی گفت: کسانی که با الفبا و احکام اولیه اسلام آشنا باشند باید در عرصه انتخابات ورود پیدا کنند زیرا معتقدم احکام اسلام همه مشکلات را حل می کند.

خبرنگار مهر از وی در خصوص نوع حضورش در انتخابات و چگونگی حمایت از سوی گروه های سیاسی جویا شد که نکونام گفت: من از مدار اصولگرایی خارج نیستم. جبهه متحد اصولگرایان را افراد تشکیل می دهند قطعا آنها با ما و ما با آنها همفکر و هم نظر هستیم و حرکت نهایی ما یکی خواهد بود.