جامعه اسلامی دانشگاه تبریز به دنبال روشنگری و بصیرت افزایی است

طاهر گرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز به عنوان یک تشکل ارزشی و ولایی با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، در آستانه انتخابات آتی مجلس به دنبال روشنگری و بصیرت افزایی است.

وی افزود: تحقق حضور حداکثری و پرشور مردم، انتخاب اصلح و شعور انتخاباتی مورد توجه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز است.

این فعال دانشجویی اضافه کرد: کمرنگ شدن حضور مردم در انتخابات نقشه کلیدی دشمن است و باید همت کنیم تا دانشجویان در کنار اقشار مختلف مردم حضوری فعال و مسئولانه در انتخابات داشته باشند و توطئه های دشمنان خنثی شود.

گرکانی با بیان اینکه وحدت بین اصولگرایان عامل پیروزی آنان است، اظهار داشت: در این بین تفرقه و چند دستگی بین گروه های اوصولگرا می تواند عامل شکست این جریان باشد.

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز پیش بینی کرد، تشکل های اصولگرایی آذربایجان شرقی به تدریج به سمت اتحاد و یکپارچگی حرکت کنند.

وی همچنین از عوامل دست اندرکار انتخابات خواست نسبت به تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در ضرورت "فاصله گرفتن نمایندگان مجلس از کانون های قدرت و ثروت" توجه داشته باشند.

گرکانی با مهم خواندن نقش دانشگاهیان در پرشور شدن فضای انتخاباتی، ابراز امیدواری کرد، حضور دانشجویان در برنامه های انتخاباتی از ترم دوم سالتحصیلی دانشگاه ها پررنگ تر شود.