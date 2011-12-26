به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری در خصوص تمهیدات سپاه پاسداران برای مقابله با چالش های امنیتی انتخابات گفت: استکبار به خصوص آمریکا و اروپا براندازی را در چرخه دموکراسی قرار داده اند و تمرکزشان بر روی انتخابات کشورهای مختلف به ویژه انتخابات ایران است.



چرخه دموکراسی علیه منافع آمریکا در منطقه حرکت می کند

وی افزود: اما وضعیت به گونه ای است که در حال حاضر چرخه دموکراسی در ترکیه، عراق، فلسطین، مصر و تونس علیه منافع آنها حرکت می کند با این وجود آنها تاکتیک براندازی را در انتخابات دنبال می کنند و تمرکزشان بر روی این موضوع است که از برگزاری این انتخابات حداکثر بهره برداری را کنند.

سعیدی در ادامه به هشدار مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ممکن است انتخابات پیش رو با چالش امنیتی روبرو شود، گفت: بر این اساس باید هم مردم و هم دستگاههای مربوطه مراقب باشند که چالش امنیتی در انتخابات مجلس به وجود نیاید.

تشریح سناریوی غرب در انتخابات مجلس نهم

نماینده ولی فقیه در سپاه در خصوص سناریویی که غرب در انتخابات مجلس نهم دنبال می کند، گفت: در حقیقت آنها به دنبال این هستند که افرادی را که می دانند رد صلاحیت می شوند در انتخابات مجلس نهم ثبت نام کنند تا پس از رد صلاحیت شدن از این فرصت استفاده کنند و انتخابات را به چالش امنیتی بکشانند و همچنین ممکن است دشمن مانند انتخابات سال 88 از شیوه هایی دیگری برای چالشی کردن عرصه انتخابات استفاده کند.

مواضع رسمی سپاه تنها از طریق سه مرجع اعلام می شود

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص اظهار نظر غیر کارشناسانه برخی از افراد در سپاه، گفت: مواضع سپاه به طور رسمی و در مقاطع مختلف توسط روابط عمومی کل سپاه، فرمانده کل سپاه و نماینده ولی فقیه در سپاه اعلام می شود و هیچ مرجع دیگری نباید از موضع سپاه سخن بگوید.

سعیدی افزود: البته ممکن است فرمانده ای در سپاه نظر شخصی خود را در رابطه با سیاست های داخلی و خارجی بیان کند اما آن اظهارنظرات موضع رسمی سپاه به شمار نمی آید.

وی در ادامه در خصوص ائتلاف جریان انحرافی و جریان فتنه برای شرکت در انتخابات مجلس گفت: آنچه که انتظار ماست این است که جریاناتی که وابسته به نظام و انقلاب هستند و از این رهگذر ارزش هایی را به دست آورده اند این ارزش ها را در راستای خدمت به انقلاب و مردم هزینه کنند.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه با توجه به شنیدن چنین تحلیل هایی اما شاهدی بر این مطلب نیافته ام، گفت: با این حال نوع اظهارنظرها و موضع گیری ها چنین برداشتی را برای افراد به وجود می آورد.

ویژگیهای جریان انحرافی از نظر سپاه

وی ترویج تساهل و تسامح، تکیه بر روی باستان گرایی و ایرانیت را از جمله روش های جریان انحرافی خواند و افزود: البته برای ما ایران عزیز است و حفظ تمامیت ارضی و احترام به این سرزمین مقدس جزو آرمان های امام راحل بوده است و این همه شهید برای استقلال وطن به شهادت رسیده اند اما اگر به صورت ویژه و ناسیونالیستی در موضوع "ایرانیت" انگشت بگذاریم این با ارزش های والای انقلاب اسلامی سنخیتی ندارد.

نماینده ولی فقیه در سپاه با تاکید بر لزوم افزایش بصیرت اجتماعی گفت: این موضوع برای مردم باید بسیار مهم باشد که بین گروه ها و جریاناتی را که در جهت مصالح نظام حرکت می کنند با گروه ها و جریاناتی که در خلاف مصالح نظام حرکت می کنند از یکدیگر تشخیص دهند.

پیامهای حماسه 9 دی

وی در ادامه، توجه مردم به ترفندهای دشمن، اتکا به رهبری به عنوان محوریت اصلی نظام، حضور و دفاع مردم از کیان انقلاب اسلامی به عنوان یک تکلیف الهی، حساسیت لازم مردم نسبت به عملکرد و مواضع خواص و تاثیر متقابل شخصیت ها و آقازاده ها بر یکدیگر را از جمله پیام های حماسه 9 دی به شمار آورد.

سعیدی در ادامه در بیان توصیه ای به نیروهای اثرگذار در انتخابات گفت: توصیه می کنم افرادی که در انتخابات موثر هستند چه مردم، چه کاندیداها و طرفدارانشان این موهبت الهی را قدر بدانند چون دموکراسی یک سرمایه است که ملت ها با خون و فداکاری و آزادی آن را به دست می آورند.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه مردم سالاری دینی در ایران با هزینه های سنگینی به دست آمده است، دستیابی به انسان های باارزش، متدین، خدوم و متخصص برای قوه مقننه و قانونگذاری را هدف برگزاری انتخابات عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه عرصه رقابتهای انتخاباتی عرصه قدرت طلبی نیست گفت: مردم ما باید دقت کنند که به چه کسانی رای می دهند و معیارهای کاندیداها را به دقت بررسی کنند.

کاندیداها وارد حوزه تخریب رقبا نشوند

سعیدی خطاب به کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: کاندیداها باید از قواعد رقابت تبعیت کنند و وارد حوزه تخریب رقبا نشوند و هر فردی توانایی های خود را بگوید و وعده های دروغ و بی پایه و اساس به مردم ندهد چون کار نماینده در مجلس قانونگذاری است نه اینکه وعده ای که در توانش نیست را به مردم بدهد.

نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنانش در بیان موضع سپاه در قبال انتخابات و جریان های داخلی اصولگرایان گفت: سپاه یکی از مهمترین نهادهای انقلابی است که اصول، مبانی و مواضعی دارد و مهمترین اصلی که سپاه دنبال می کند پاسداری از کیان انقلاب اسلامی ایران است و دومین اصل آن حرکت در محور رهبری چه در زمان حضرت امام و چه در زمان مقام معظم رهبری است.

اجازه نمی دهیم سپاه پرچمدار احزاب سیاسی شود

وی تصریح کرد: سپاه سقفش بالاتر از این است که از گروه های سیاسی حمایت کند و یا پرچمدار فلان حزب، گروه و فردی شود و ما اجازه نخواهیم داد سپاه پرچمدار احزاب و گروه های سیاسی باشد.

سعیدی در عین حال تصریح کرد: اما اگر افراد و یا جریان های سیاسی مواضعی اعلام کردند که دقیقا منطبق بر معیارهای سپاه بود این موضوع هیچ اشکالی ندارد و ما هم چنین چیزی را دوست داریم.

وی در بیان شاخص های سپاه گفت: ما به دنبال حزب و گروه های سیاسی نیستیم بلکه گفتمان نبوی و علوی که همان گفتمان امام و رهبری است دنبال می کنیم و ضد استکبار، طرفدار مظلومان عالم و شایسته سالاری هستیم و معتقدیم که مدیریت کشور باید در اختیار انسانهای متدین انقلابی باشد.

مجلسی تشکیل شود که جامعه را اسلامی کند

سعیدی ادامه داد: مجلسی باید شکل بگیرد که جامعه را اسلامی کند و دولتی باید با ویژگی های اسلامی همچون پاکدستی، ضد استکباری و حامی محرومان داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه سپاه مواضعش مستقل است، گفت: سپاه به اصول پایبند، به شعارها وفادار و در خط امام و رهبری است و گفتمان آنان را ترویج می کند و از هیچ فرد و گروهی حمایت نمی کند.

سعیدی در عین حال تصریح کرد: البته اگر جوانان انقلابی از مواضع سپاه تبعیت کردند این به معنای گروه گرایی نیست .

وی در ادامه با اشاره به سخنی از امام راحل مبنی بر اینکه نگذارید انقلاب به دست نااهلان بیفتد ، گفت: بنابراین اگر بناست که انقلاب به دست نااهلان نیفتد مجلس باید در دست انسان های اصولگرا و متدین باشد و دولتمردان هم باید این شرایط را داشته باشند.

ویژگیهای حماسه 9 دی

نماینده ولی فقیه در بخش دیگری از سخنانش به حماسه بزرگ 9 دی اشاره کرد و افزود: در حماسه 9 دی سال 88 ویژگی هایی وجود دارد که مختص این امت (مردم ایران) است.

سعیدی خودجوش بودن، نمایان شدن قدرت مردم، مرزبندی بین خواص، شکست توطئه دشمن در انقلاب اسلامی، افزایش اقتدار نظام، تقویت انسجام و اتحاد ملی، تقویت پیوند مردم با ارزش های دینی و تقویت پیوند مردم با رهبری را از جمله ویژگی های مهم حماسه 9 دی به شمار آورد.