اولین گام به سوی رایانه های کوانتومی هولوگرافیک

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان نیروی هوایی آمریکا از اصل هولوگرامها که در دستگاههای موجود در بازار کاربرد دارند در ساخت یک رایانه کوانتومی فوتونی استفاده کردند.

این رایانه چندان پرقدرت و توانا نیست اما می تواند گام مهم رو به جلویی در توسعه کوانتوم محاسباتی به شمار رود.

پژوهشگران آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی هوایی آمریکا در این مطالعات استفاده از تداخل سنجهایی از جمله دستگاههای ورودی- خروجی را پیش بینی کردند.

این دستگاههای ورودی - خروجی در وضعیت کوانتومی فوتونها برای نوشتن و خواندن اطلاعات استفاده می شوند.

براساس گزارش وب نیوز، عنصر دیگری که در این رایانه کوانتومی به کار رفته است یک شیشه معمولی محصول شرکت OptiGrate است.

در این دستگاه، فوتونهایی که از تداخل سنجها به دست آمده اند بدون خطر تفرق نور ناشی از توانایی از دست رفته فعل و انفعال فوتونها منجمد می شوند. به این ترتیب، طرح هولوگرافیکی که در داخل شیشه منجمد شده است تثبیت می شود.

این رایانه کوانتومی با محدودیتهای مهمی مواجه است به ویژه اینکه شیشه های OptiGrate تنها برای خواندن اطلاعات قابل استفاده هستند.

به همین دلیل فوتونهایی که از تداخلهای سنجها ثبت شده اند نمی توانند دوباره نوشته شوند. باوجود این، انتظار می رود در آینده، فناوری بتواند از این موانع عبور کند.