نگرانی از افزایش کمپ های غیرقانونی ترک اعتیاد در حاشیه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید کاظم زاده با بیان اینکه سختگیری نسبت به ایجاد کمپ‌های ترک اعتیاد استاندارد موجب افزایش کمپ‌های غیرمجاز با روش‌های غیرعلمی شده است، گفت: برخی کمپ‌های ترک اعتیاد درمان‌های زیانباری را برای معتادان در نظر می‌گیرند که متاسفانه تحت نظارت هیچ سازمانی هم نیستند.

وی با بیان اینکه درباره وجود کمپ ها و کلینیک های ترک اعتیاد و موثر بودن یا نبودن آنها در زمینه ترک اعتیاد معتادان مناقشه وجود دارد ادامه داد: متاسفانه در تعدادی از کمپ‌های موجود تبریز استاندارها رعایت نمی‌شود و تعدادی از آنها بدون اخذ مجوز اقدام به پذیرش معتاد می نمایند.

کاظم زاده با بیان اینکه بیمارانی که در این کمپ‌های غیرمجاز اقدام به ترک اعتیاد می‌کنند گاه دچار بیماری‌های جسمی و روانی می‌شوند،تصریح کرد: برخی از این کمپ‌ها تحت نظارت سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت قرار ندارند و اعمال و اقدامات این کمپ‌ها با موازین شرعی و حقوق بشر همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه تعدادی از این کمپ‌ها و مراکز درمانی به علت اصول سختگیرانه پروتکل درمانی مصوب نمی‌توانند مجوز بگیرند ادامه داد: در تعدادی از کلینیک هایی که بازدید بعمل آمد مشاهده شد که برخی خانه ‌باغ‌های اطراف تبریز، تبدیل به مراکز ترک اعتیاد شده‌ اند که بدون اخذ مجوز رسمی فعالیت می کنند.

دبیرمنطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه "آنهایی که می‌خواهند در زمینه ترک اعتیاد کار کنند استطاعت اینکه بتوانند اقتضائات پروتکل را برآورده کنند را ندارند" افزود: با قوانین سختگیرانه موجود عملاً افراد متقاضی تأسیس کمپ ترک اعتیاد، رغبتی به استاندارد سازی کمپ ها نداشته و این مسئله باعث می شود کمپ‌های غیرقانونی دور از چشم قانون تسری ‌داده شود و عده‌ای به کارهای زیرزمینی روی بیاورند.

وی با بیان اینکه مردم برای مشکل ترک اعتیاد فرزندان خود به هر دری می‌زنند و وقتی برای مراکز قانونی تسهیل ایجاد نمی‌شود مجبورند به مراکز غیرقانونی روی بیاورند، اظهار داشت: در حال حاضر حدود دهها کلینیک و کمپ ترک اعتیاد مجاز و بیش از 40 کمپ غیر مجاز در تبریز وجود دارد که بیش از سه هزار بیمار معتاد در آنها نگهداری می شود و باید گفت وقتی کمپی تعطیل می‌شود عملاً 50 تا 100 معتاد در حال بهبود را صرف‌نظر از کیفیت ترک، روانه خیابانها کرده و فرصت لغزش را برای آنها فراهم می‌کنیم و امکان بزه‌های اجتماعی را بیشتر می کنیم.

کاظم زاده با بیان اینکه اگر در کنار بستن یک کمپ، کار ایجابی نکنیم ماهیت آن آسیب‌زدن نوع دیگری به جامعه است افزود: این کار موجب گسترش آسیب‌ها، بزه‌ها و تخلفات، گسترش امکان تزریق مشترک و در کنار آن گسترش ایدز و هپاتیت در سطح شهرها خواهد شد.

وی بستن این کمپ‌ها را راه چاره ندانسته و گفت: باید در کنار این کار، کار ایجابی با نوع نگاه منعطف صورت گرفته و با تسهیل ارائه مجوزهای لازم، نظارت های وی‍‍ژه بر کمپهای بازتوانی و ترک اعتیاد اعمال کرد.

به گفته کاظم زاده، برخی از مراکز ترک اعتیاد با توجه به بکارگیری روشهای نوین پزشکی و روانشناسی می‌توانند نقش موثر و مفیدی در سم‌زدایی، بازپروری و بازگرداندن معتادان به دایره اجتماع به عنوان افرادی موثر در چرخه تولید جامعه داشته باشند و لذا سازمان بهزیستی کشور، با ایجاد شرایط آسان اعطای صدور مجوز برای راه اندازی مراکز ترک اعتیاد در استان ها به همراه افزایش نظارت ها، می تواند در تشکیل NGOها و مراکز درمانی بیشتری، جهت درمان و نگهداری معتادان، اقدام موثری بعمل آورد.

دبیرمنطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه بر اساس آمارهای ارائه شده بین دو تا سه میلیون نفر در کشور معتاد وجود دارد افزود: اعتیاد معضلی است که به صورت گسترده دامنگیر همه جوامع انسانی طی چند دهه اخیر شده است که با گرفتار کردن جوانان و منحرف کردن آنان از مسیر اصلی زندگی، راه توسعه را می‌بندد.

وی با بیان اینکه در تعدادی از مراجعات مردمی به دفتر کمیسیون متوجه شدیم که در برخی از کمپ ها، معتادان را به صورت گروگان و به زور برای ترک برده و با کتک درمانی قصد بهبودشان را دارند افزود: جای آن دارد که در مقابل این نوع قانون شکنی مراکز و کمپ های ترک اعتیاد، مقاومت شدیدتری صورت گیرد تا در جهت دفاع از حقوق این افراد گامی برداشته شود.