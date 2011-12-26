مهلت اعلام ولادت نوزاد تا 15 روز است/ اعلام وفات تا 10 روز

علی عمیم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته ثبت احوال به مردم شهرستان دماوند اظهار داشت: علت نامگذاری سوم دیماه به عنوان آغاز هفته ثبت احوال، صدور اولین شناسنامه به نام خانم "فاطمه ایرانی" در سال 1297 است.

وی افزود: هفته ثبت احوال متعلق به همه مردم و تمام کسانی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در خصوص وقایع چهار گانه، ثبت احوال را یاری می کنند.

مهلت اعلام روز وفات تا 10 روز

این مسئول با بیان اینکه مهلت اعلام روز وفات نیز تا 10 روز است، یادآور شد: اعلام و ثبت به موقع وقایع حیاتی باعث می شود تا آمار دقیقی نسبت به جمعیت در دست مسئولان و برنامه ریزان شهری قرار گرفته تا بتوانند برای توسعه پایدار برنامه ریزی و آینده نگری کنند.