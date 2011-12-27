۶ دی ۱۳۹۰، ۹:۰۷

حداد عادل در گفتگو با مهر:

جبهه پایداری در مقابل اصولگرایان نیست

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: جبهه پایداری در مقابل دولت یا اصولگرایان نیست و اساسا تصور نمی کنم این جبهه به قصد رقابت با اصولگرایان تشکیل شده باشد.

غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در پاسخ به سئوالی مبنی بر نزدیکی جبهه پایداری به دولت و حمایت احتمالی دولت از این جبهه، گفت: اینگونه گمانه زنی ها در فضای رسانه ای است و نمی توان به چنین اخباری استناد کرد اما بهتر است برای اطمینان با اعضای این جبهه صحبت شود.

وی ادامه داد: اساسا جبهه پایداری در مقابل دولت یا اصولگرایان نیست و هنوز مشخص نیست که جبهه پایداری از جبهه متحد اصولگرایان جدا باشد.

رئیس مجلس هفتم خاطر نشان کرد: تصور نمی کنم جبهه پایداری به قصد رقابت با اصولگرایان تشکیل شده باشد.

