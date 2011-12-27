جبهه پایداری در مقابل اصولگرایان نیست

غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در پاسخ به سئوالی مبنی بر نزدیکی جبهه پایداری به دولت و حمایت احتمالی دولت از این جبهه، گفت: اینگونه گمانه زنی ها در فضای رسانه ای است و نمی توان به چنین اخباری استناد کرد اما بهتر است برای اطمینان با اعضای این جبهه صحبت شود.

وی ادامه داد: اساسا جبهه پایداری در مقابل دولت یا اصولگرایان نیست و هنوز مشخص نیست که جبهه پایداری از جبهه متحد اصولگرایان جدا باشد.

رئیس مجلس هفتم خاطر نشان کرد: تصور نمی کنم جبهه پایداری به قصد رقابت با اصولگرایان تشکیل شده باشد.