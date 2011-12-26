به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفریان رئیس سازمان جوانان هلال احمر در مراسم اهدای کارت جوان هلال احمر بیان کرد: ردیف اعتباری مستقلی برای این سازمان در نظر گرفته شده است که تاکید نمایندگان ملت را در نقش خیرخواهانه جوانان هلال احمر نشان میدهد.
وی گفت: در 9 ماه گذشته نزدیک به 26 میلیون نفر به طور مستقیم از خدمات هلال احمر بهره بردهاند که 20 میلیون آنها در طرح مسافران نوروزی و الباقی در برنامههای تابستانی و محرم از خدمات این سازمان استفاده کردهاند.
جعفریان بیان کرد: از محل اعتبارات این سازمان برنامههای شاخصی از جمله کارت جوان هلال احمر تدارک دیده شده است. همچنین امسال برای اولین بار در طرح مسافران نوروزی 91 اولین نقشه رسمی مناطق پرخطر و نقاط امدادرسان در جادهها را منتشر میکنیم.
رئیس سازمان جوانان هلال احمر گفت: با همکاری فدراسیون کوهنوردی و شنا و نجات غریق در نظر داریم آموزش جوانان در این دو حوزه را تقویت کرده و جوانان عضو را برای تدبیر به کمک بهنگام در بروز حوادث آموزش دهیم چون بعد از زلزله پرقربانیترین حادثه سیل است.
وی افزود: فعالیتهای بشردوستانه در کانونهای اصلاح و تربیت با همکاری کانون زندانها از دیگر فعالیتهای این سازمان است.
جعفریان افزود: اردوهای جهادی در دهه فجر و عید نوروز با تمرکز بر مناطق محروم کشور، جنوب کرمان و مناطق جنگ زده خوزستان برپا میشود. همچنین کلنگ 11 اردوگاه زده شده که دو اردوگاه آن در خارج از کشور و در شهرهای دوشنبه تاجیکستان و بیروت قرار دارد.
وی بیان کرد: تشکیل بانک اطلاعاتی دقیق و جامع یکی از اهداف این سازمان است چرا که به هنگام وقوع حادثه باید از افراد آموزش دیده هر شهر اطلاعاتی وجود داشته باشد تا بتوان به آنها مراجعه کرد. به عنوان مثال در جریان سقوط هواپیما در ارومیه اولین افراد حاضر شده در محل حادثه امدادگران و اعضای جوانان هلال احمر در روستاهای مجاور بودند که توانستند جان چند نفر را نجات دهند. بنابراین پخش شدن اعضا در نقاط ایران هدف سازمان است.
رئیس سازمان جوانان هلال احمر گفت: برای حداقل 500 نفر از اعضای این سازمان همراه کارت صادر میشود که به نوعی کارت هویت و بانک اطلاعاتی اعضای ماست و این کار به شبکه اس ام اس هلال احمر که بزرگترین شبکه اس ام اس جوانان است متصل میشود.
وی افزود: پرداخت برخی تنخواههای کانونهای جوانان و ایاب و ذهابها از طریق همین کارت بانکی و الکترونیکی که در کلیه بانکهای عضو شتاب فعال است انجام میشود. همچنین یک شبکه خدمات فرهنگی به زودی به این طرح اضافه میشود تا به افراد دارنده کارت در مراکز فرهنگی- اجتماعی هلال احمر مانند سینماها، کتابخانهها و مراکز ورزشی خدمات رایگان ارایه شود.
جعفریان افزود: طی تفاهمنامهای که با شرکت ایرانسل بستهایم خدماتی را به عنوان همراه کارت جوان به صورت تخفیف یا کاملاً رایگان ارایه میدهیم.
وی تصریح کرد:این کارت برای جوانان هلال احمر صادر میشود. پس از آن برای امدادگران بالای 30 سال نیز در نظر گرفته خواهد شد. همچنین 30 هزار نفر از جوانان هلال احمر در قالب 500 پایگاه شبانه روزی در جادهها و مبادی ورودی و خروجی شهرها به مسافران خدمات میدهد.
رئیس سازمان جوانان هلال احمر در پایان افزود: افتخار ما به انبار پر از کالا و تجهیزات هوابردی و امدادی نیست چون این امکانات با حضور جوانان و فعالیت آنها معنا پیدا میکند.
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