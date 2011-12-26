قتل کودک یک روزه توسط پدر سنگدل

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران پلیس آگاهی طبس از وجود جسد طفلی نزدیک یکی از داروخانه های بخش دستگردان شهرستان مطلع شدند که بلافاصله مأموران انتظامی با دادرس جانشین بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان هماهنگی در محل حاضر و مشاهده کردند جسد متعلق به نوزاد پسر یک روزه ای است که بدن وی بصورت لخت و عریان درون یک پلاستیک زباله قرار گرفته و از ناحیه سر دارای خونریزی است. جسد به بهداری عشق اباد طبس منتقل و آزمایشات اولیه انجام شد و مشخص شد از زمان تولد وی کمتراز یک یا دو ساعت می گذرد.

با توجه به حساسیت موضوع تحقیقات محلی و مقدماتی آغاز و مشخص شد زن مطلقه 27 ساله شناسایی و پس از دلالت وی به یگان انتظامی در بازجویی مشخص شد وی روز قبل وضع حمل کرده است و ازمدتها صیغه مردی 54 ساله بوده و از وی باردار شده است و شوهر نمی خواست موضوع فرزند دار شدنشان را بپذیرد.

مادر کودک بیان داشت:شوهرم از من می خواست که برای وضع حمل به بیمارستان مراجعه نکنم ومن هم پس از به دنیا آمدن فرزندم در منزل،شوهرم به منزل آمد و بچه را از من گرفت و گفت چون در شرایط بدی متولد شده است جهت مداوا و تحت نظر قرار دادن او را به بهداری می برم و از آن لحظه به بعد اطلاعی از او ندارم.

به دنبال اعترفات وی، شوهر نامبرده نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده، هر دو به دادسرا معرفی و پس از صدور قرار قانونی روانه زندان شدند. جسد نوزاد نیز جهت تعیین علت فوت و اینکه در زمان تولد زنده بوده یا خیر تحویل پزشکی قانونی شهرستان شد.