به گزارش خبرگزاری مهر، یوسفی درباره این مجموعه شعر گفت: «تا روح تنهای تنها» شامل 37 قطعه شعر در قالب کلاسیک است. عمده این شعرها در قالب غزل است که از مضمونی عاطفی برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه این مجموعه به مجموعه شعر قبلیاش پختگی بیشتری دارد، افزود: اشعار مجموعه «تا روح تنهای تنها» را طی دو سال گذشته سرودهام که به نسبت مجموعه قبلیام «حالا تو»، عمومیت بیشتری دارد و نگاه عمومیتری به مسائل و دنیای درونیام داشتهام.
3 بیت ابتدایی اولین غزل این مجموعه به شرح زیر است:
میخواهم کودک بمانم در غزلهایم/ با خوابگردیهای خود شب را بپیمایم
خاکی شوم آن قدر تا وقتی که میگریم/ با اشکهایم صورت خود را بیالایم
یا هر چه را با دست خود از خاک میسازم/ ویران کنم آن را به یک لبخند با پایم
خاکی شوم آن قدر تا وقتی که میگریم/ با اشکهایم صورت خود را بیالایم
یا هر چه را با دست خود از خاک میسازم/ ویران کنم آن را به یک لبخند با پایم
فریبا یوسفی در دوره گذشته جایزه پروین اعتصامی، عنوان برگزیده بخش شعر سنتی را برای مجموعه «حالا تو» که دربرگیرنده 150 قطعه شعر در قالب غزل، مثنوی، نیمایی و سپید است، بدست آورد.
دفتر شعری «تا روح تنهای تنها» تولید مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری است که انتشارات سوره مهر آن را در 74 صفحه، قطع رقعی و شمارگان 2 هزار و 500 جلد و با قیمت 2 هزار و 900 تومان منتشر کرده است.
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