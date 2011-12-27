به گزارش خبرنگار مهر در مسکو، دکتر ایرینا گرچانیک، سردبیر مجله الکترونیکی پاروس با حضور در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو، در مصاحبه‌ای اختصاصی با ابوذر ابراهیمی ترکمان رایزن فرهنگی کشورمان در فدراسیون روسیه، ضمن طرح سئوالاتی، از دیدگاه‌های رایزن فرهنگی ایران در روسیه در زمینه مسائل تاریخی، فرهنگی و سیاسی آگاه شد.

وی در آغاز این مصاحبه، با ذکر خاطرات کودکی خود از آشنایی با ادبیات فارسی که از طریق کتاب «داستان سیستان» صورت گرفته بود، این دیدار و گفتگو را تجدید خاطراتی شیرین از آشنایی با ادبیات و فرهنگ غنی ایرانی دانست.

در این مصاحبه که بیش از یک ساعت به طول انجامید، ابوذر ابراهیمی ترکمان رایزن فرهنگی ایران در روسیه، به تفصیل در خصوص معرفی آداب و رسوم ایرانی، جایگاه و حقوق زن در اسلام و ایران، معرفی نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمونه‌ای از مردمسالاری مبتنی بر دینداری و معنویت، ادبیات کلاسیک و معاصر ایران و جایگاه آن در جهان امروز، ضرورت روشنگری در میان معتقدان همه ادیان در خصوص اسلام هراسی و دین هراسی‌ای که به ویژه از سوی رسانه‌های غربی ترویج می‌شود و همکاری‌های فرهنگی و ادبی ایران و روسیه سخن گفت.

ابراهیمی ترویج اسلام‌هراسی در جهان امروز را حاصل تفرعن و استکبار جهان غرب دانست و هجمه رسانه‌های وابسته به محافل دین‌ستیز در این زمینه را یادآور شد.

وی همچنین بر ضرورت اتحاد و همراهی پیروان همه ادیان برای مقابله به پدیده منحوس دین‌ستیزی به معنای عام آن که یکی از مصادیق آن اسلام ستیزی و اسلام هراسی است، تاکید کرد.

سردبیر مجله الکترونیکی پاروس نیز با ارج نهادن فعالیت‌های رایزنی فرهنگی ایران در روسیه و مفید و کیفی ارزیابی کردن مجله الکترونیکی کاروان که از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه در فضای مجازی منتشر می‌شود، آمادگی مجله روسی پاروس را برای همکاری در دو زمینه‌ اعلام داشت.

گرچانیک ادامه داد: همکاری دو نشریه الکترونیکی کاروان و پاروس در زمینه‌های محتوایی، معرفی یکدیگر و تبادل مطالب و مقالات، همچنین درج متقابل مطالبی در موضوع ایران از نگاه روس‌ها و روسیه از نگاه ایرانیان در مجلات یکدیگر از موضوعاتی است که می‌شود انجام داد.

این پیشنهاد سردبیر مجله الکترونیکی پاروس با موافقت ابوذر ابراهیمی ترکمان، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه مواجه و مقرر شد مراحل اجرایی این همکاری تنظیم و تدوین شود.