لزوم توسعه مشاغل خانگی در شهرستان خرامه

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش دهقان در جلسه ساماندهی مشاغل خانگی شهرستان گفت: با توجه به اثرات بد خشکسالی بر وضعیت معیشتی مردم باید به سمت توسعه مشاغل خانگی در شهرستان حرکت کنیم.

وی اظهار داشت: ترویج مشاغل خانگی در بین مردم محروم شهرستان تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد خانواده های آنان می گذارد و یکی از راه‌های مواجه با معضل بیکاری است.

وی اضافه کرد: آموزشهای مربوط به این مشاغل نیز توسط دستگاه های دولتی و با محوریت سازمان فنی و حرفه ای به خوبی انجام شود.

فرماندار خرامه افزود: اشتغال در حال حاضر یکی از تقاضاها و دغدغه‌های جدی مردم است که مسئولان باید نهایت تلاش خود را برای ایجاد اشتغال پایدار انجام دهند.

دهقان برلزوم از بین بردن موانع توسعه مشاغل خانگی در این شهرستان تأکید کرد و اظهار داشت: حمایت از مشاغل خانگی، حمایت از اشتغال پایدار و ارتقای درآمد مردم است و همه مسئولان شهرستان همکاری خوبی با متقاضیان داشته باشند.

جلسه ساماندهی مشاغل خانگی شهرستان خرامه با حضور فرماندار خرامه، محمدرضا صفری معاون فرماندارخرامه، جلال بهجو مدیریت جهاد کشاورزی خرامه، مهدی کشاورز مشاور عالی فرماندار و جمعی از مسئولان برای هماهنگـــی در تسریع و تسهیــل پرداخت تسهیلات به متقاضیان مشاغل خانگی در فرمانداری شهرستان خرامه برگزار شد.