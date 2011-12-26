دو خبر کوتاه ورزشی از استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دوره کلاس تئوری مشترک تمام رشته ها در شهرستان جوانرود برگزار شد.



کلاس مربیگری درجه ۳ به مدت ۵ روز با حضور ۴۲ نفر در سالن اجتماعات هلانیه شهر جوانرود برگزار شد.

رحمانی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان جوانرود گفت: تدریس این کلاس ۵ روزه زیر نظر واحد آموزش و تحقیقات اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه برگزار شد.

وی افزود : به افراد شرکت کننده در این دوره در صورت قبولی گواهی حضور در کلاس تئوری و همچنین مجوز شرکت در کلاس عملی و تخصصی داده می شود.



صعود تیم فوتسال بانوان جوانرود به دور بعد مسابقات فوتسال لیگ 3 کشور



رقابتهای فوتبال زیر گروه لیگ فوتسال بانوان ایران در سنندج به پایان رسید.

در این رقابتها، تیم فوتسال بانوان جوانرود در پایان این رقابتها توانست جواز شرکت در مرحله بعدی را به دست آورد.

تیم جوانرود در دیدار آخر خود در این پیکارها توانست با پیروزی ۵ بر صفر برابر تیم دهلران با اقتدار کامل به همراه تیم کامیاران به دور بعد مسابقات فوتسال لیگ ۳ کشور راه یابد.



