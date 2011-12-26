گیوا «اندوه مونالیزا» را تحویل ناشر داد

گیوا در این باره به خبرنگار مهر گفت: حجم این رمان که البته هنوز صفحه‌بندی نشده است، حدوداً 210 صفحه است و چشمه آن را برای چا تائید کرده ولی هنوز با این ناشر قرارداد نبسته‌ام.

به گفته وی داستان این رمان که حوادث آن در 70 سال پیش رخ می‌دهد، درباره ساکنان خانه‌ای است که قرار است به خاطر ساختن پلی در آن مکان، خراب شود و در واقع اشاراتی دارد به حوادث سیاسی، اجتماعی زمانه خودش یعنی دوره پهلوی تا اوایل انقلاب.

شاهرخ گیوا که در سال 78 رمان «مونالیزای منتشر» را منتشر کرده است، دومین رمان خود را به نام ««اندوه مونالیزا» بعد از حدود 3 سال که مشغول نوشتن آن بوده است، تحویل ناشر داده است.

مجموعه داستان «مسیح، سین، فنجان قهوه و سیگار نیم سوخته» دیگر اثر داستانی (مجموعه داستان) این نویسنده جوان است.