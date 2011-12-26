به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کرمی با اشاره به موجودی مطلوب بازار میوه و تره‌بار افزود: با توجه به شرایط آب وهوایی در برخی اقلام سبزی و صیفی‌جات، ممکن است به صورت مقطعی شاهد کمبودهایی باشیم، اما به سرعت این کمبودها برطرف می‌شود.

معاون بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور افزود: با توجه به بازرسی‌های صورت گرفته، اغلب واحدهای صنفی نرخ‌های ابلاغ شده سازمان حمایت را رعایت کرده‌اند.

وی در زمینه نرخ‌های مصوب انواع میوه، تصریح کرد: در خصوص برخی میوه‌ها چون انار، خرما و مرکبات، با توجه به درجه‌بندی و کیفیت میوه، نرخ‌های متفاوتی با توجه به قواعد و ضوابط سازمان حمایت وجود دارد، ضمن اینکه برابر ضوابط ابلاغی واحدهای صنفی میوه فروش تا 30 درصد می توانند سود دریافت کنند.

این مسئول ادامه داد: بازرسان اصناف با تشدید اقدامات کنترلی و نظارت بر نرخ‌های عرضه شده و فاکتورهای خریداری شده؛ به شدت و با هرگونه تخلف برخورد و متخلفان را به سازمان تعزیرات معرفی می کنند.

وی با بیان اینکه دست‌چین کردن میوه و فروش آن با نرخ متفاوت، تخلف محسوب می‌شود، اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره 124 در سراسر کشور و 77500709 بازرسی اصناف در تهران تماس حاصل کنند.

