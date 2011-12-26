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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

صفری در گفتگو با مهر:

دو میلیون و 880 هزار تن سیمان در فارس تولید شده است

دو میلیون و 880 هزار تن سیمان در فارس تولید شده است

شیراز - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس از تولید دو میلیون و 880 هزار تن سیمان طی هشت ماهه سال جاری در این استان خبر داد.

 غفار صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تولید سیمان در استان فارس، گفت: در حال حاضر  هفت کارخانه سیمان با ظرفیت تولید پنج میلیون و 500 هزار  تن در سال مشغول به فعالیت  هستند.

وی در خصوص میزان صادرات سیمان استان فارس نیز افزود: طی هشت ماه گذشته چهار هزار و 884  تن سیمان  به ارزش  479 هزار و 741 دلار از فارس صادر شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به دلایل افزایش تولید سیمان در استان تصریح کرد: یکی از عوامل افزایش تولید صادرات سیمان در استان بهره برداری از کارخانه سیمان لامرد  با ظرفیت یک میلیون و  250 هزار تن است.

 صفری ادامه داد: در حال حاضر این کارخانه به تولید کلینکر  مشغول است که در این راستا فارس جزو استانهای شاخص کشور محسوب می شود.

وی یادآور شد: علاوه بر کارخانه سیمان لامرد  سه کارخانه سیمان قیر وکارزین، خرامه،  نی ریز و طرح توسعه سیمان لارستان در حال ساخت است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس تاکید کرد: علاوه بر این تعداد  مجوز ساخت 12 کارخانه سیمان نیز در استان فارس صادر شده است.

صفری افزود: با بهره برداری از کارخانه سیمان سپهر قیروکارزین تا سال آینده یک میلیون تن دیگر به ظرفیت تولید سیمان استان افزود خواهد شد.

کد مطلب 1493705

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