دو میلیون و 880 هزار تن سیمان در فارس تولید شده است

غفار صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تولید سیمان در استان فارس، گفت: در حال حاضر هفت کارخانه سیمان با ظرفیت تولید پنج میلیون و 500 هزار تن در سال مشغول به فعالیت هستند.

وی در خصوص میزان صادرات سیمان استان فارس نیز افزود: طی هشت ماه گذشته چهار هزار و 884 تن سیمان به ارزش 479 هزار و 741 دلار از فارس صادر شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به دلایل افزایش تولید سیمان در استان تصریح کرد: یکی از عوامل افزایش تولید صادرات سیمان در استان بهره برداری از کارخانه سیمان لامرد با ظرفیت یک میلیون و 250 هزار تن است.

صفری ادامه داد: در حال حاضر این کارخانه به تولید کلینکر مشغول است که در این راستا فارس جزو استانهای شاخص کشور محسوب می شود.

وی یادآور شد: علاوه بر کارخانه سیمان لامرد سه کارخانه سیمان قیر وکارزین، خرامه، نی ریز و طرح توسعه سیمان لارستان در حال ساخت است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس تاکید کرد: علاوه بر این تعداد مجوز ساخت 12 کارخانه سیمان نیز در استان فارس صادر شده است.

صفری افزود: با بهره برداری از کارخانه سیمان سپهر قیروکارزین تا سال آینده یک میلیون تن دیگر به ظرفیت تولید سیمان استان افزود خواهد شد.