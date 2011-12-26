به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سومین دوره جشنواره فرهنگی گذر فرهنگی تهران معروف به «گفت» صبح امروز دوشنبه 5 دی ماه در سالن امیرخانی خانه هنرمندان با حضور پژمان سلطانی دبیر اجرایی جشنواره و بابک چمن‌آرا از اعضای ستاد برگزاری این جشنواره برگزار شد.

در ابتدای این نشست که با وجود دعوت از نمایندگان رسانه‌های مختلف تنها تعداد کمی از آنها حضور یافته بوند، چمن‌آرا مدیر فروشگاه بتهوون گفت: اینکه در نشست امروز از دفعه قبل که نشست جشنواره زمستانی «گفت» برگزار شد، تعدادمان کمتر است خودش نشانی از رونق فرهنگ است!

وی ادامه داد: سومین جشنواره «گفت» که دومین دوره آن در فصل زمستان است از 20 تا 20 دی در راسته خیابان کریم‌خان زند و با مشارکت 12 مرکز فرهنگی برگزار خواهد شد. که در این دوره چند عضو جدید هم داریم و پیش‌بینی می‌کنیم در آینده نزدیک مرازک دیگری همچون استودیوها، گالری‌ها، کافه‌ها و مراکز آموزشی فرهنگی نیز به جمع ما اضافه شوند.

چمن‌آرا با اشاره به اینکه در این دوره یک کافه، یک رستوران و یک مرکز آموزشی آنها را همراهی می‌کند، توضیح داد: همچنین در این دوره تلاش داریم اختتامیه‌ای نیز داشته باشیم که در آن گزارش عملکرد سه دوره و همچنین تبیین اهداف را در کنار تجلیل از یکی از پیشکسوتان نشر خواهیم داشت.

این فعال فرهنگی افزود: افتتاحیه جشنواره با مراسمی ویژه برای آغاز به کار کتابخانه خصوصی «امید صبا» خواهد بود. در روزگاری که کتابخانه‌های عمومی زیرنظر نهادهای دولتی و نیمه دولتی است، فعالیت یک کتابخانه خصوصی اتفاق خوبی است به ویژه اینکه در منطقه کریم‌خان نیز هست.

در ادامه مراسم سلطانی در سخنانی گفت: ما در اختتامیه سومین جشنواره «گفت» از رمضان شیرازی مدیر انتشارات سنایی و از پیشکسوتان عرصه نشر کشور تجلیل خواهیم کرد. همچنین در این دوره کافه آپارات، رستوران فلینی و موسسه آموزشگاهی ایده و همچنین کتابفروشی آبی با مدیریت آقای طباطبایی ما را همراهی خواهند کرد و ما مطمئن هستیم اگر این جشنواره دوام داشته باشد مراکز فرهنگی بیشتری به ما خواهند پیوست.

وی ادامه داد: سال گذشته قرار بود چند کتابفروشی از جمله ویستار، ثالث و آبی به دلیل مشکلات مالی تعطیل شود و اینطور هم نبود که ما می‌خواستیم فروشگاه خود را فروخته یا اجاره بدهیم و برویم سراغ تجارت بلکه ما به کار فرهنگی علاقمند هستیم ولی برای بقا دچار مشکل شده بودیم که بخشی از آن هنوز پابرجاست. در همان روزها تصمیم گرفتیم با راه‌اندازی جشنواره‌ای نگاه‌ها را متوجه راسته کریم‌خان کنیم که اتفاقا موفق هم شدیم و در جشنواره تابستان دیدیم که خیلی از مردم از مناطق مختلف شهر مراجعه کردند.

مدیر کتابفروشی ویستار با تاکید بر اینکه دست‌اندرکاران جشنواره «گفت» توانسته‌اند به همکاری و تعامل خوبی دست پیدا کنند، عنوان کرد: دست‌اندرکاران جشنواره حتی در سلیقه‌ها هم توانسته‌اند به یک نقطه مشترک برسند و این به ما کمک می‌کند اگر مشکلات بیرونی نباشد بتوانیم دوام جشنواره را تضمین کنیم.

چمن‌آرا در تکمیل صحبت‌های سلطانی، از خانه هنرمندان به عنوان یکی دیگر از مراکزی که آنها را یاری می‌کند نام برده و گفت: خانه هنرمندان وزنه مهم و فعالی در زمینه فرهنگ است که ما را به ویژه در زمینه تبلیغات و اطلاع‌رسانی یاری می‌رساند.

پژمان سلطانی و بابک چمن‌آرا از دست‌اندرکاران جشنواره گفت

سلطانی در پاسخ به خبرنگار مهر در این‌باره که آیا معاونت فرهنگی وزارت ارشاد که سال گذشته در مقابل خبر تعطیلی چند کتابفروشی خیابان کریم‌خان موضع تندی اتخاذ کرد، در برپایی این جشنواره شما را یاری می‌کند یا خیر؟ توضیح داد: در همان دوره معاونت فرهنگی ما را متهم کرد که بنگاه معاملاتی هستیم و باید به دنبال اشاعه فرهنگ باشیم در حالیکه آن مساله اصلا ربطی به وزارت ارشاد و معاونت فرهنگی نداشت بلکه ما بخش خصوصی هستیم و مشکلات حرفه کتابفروشی ما را به نقطه‌ای رسانده بود که ناگزیر از فروش بودیم و وقتی هم جشنواره گفت را راه انداختیم به دنبال رفع این مشکل بودیم تا بتوانیم سر پا بایستیم و اتفاقا از سوی وزارت ارشاد هیچ کمکی هم به ما نشده است.

وی اضافه کرد: ما به دنبال کمک بلاعوض از هیچ نهادی نیستیم و تا امروز هم جز اختصاص 10 بیلبورد در جشنواره تابستانی از سوی سازمان زیباسازی شهرداری، هیچ کمک دیگری به ما نشده است و تنها آقای احمد مسجدجامعی در شورای شهر سعی دارد به ما کمک کند و اگر نامه‌نگاری‌ای هم شده است، شخص آقای مسجدجامعی همکاری کرده است که در حال حاضر با تغییر شهردار منطقه 6 مذاکرات و تفاهم‌نامه‌های قبلی هم به نتیجه نهایی نرسیده است.

دبیر اجرایی جشنواره «گفت» با اشاره به اینکه اغلب کتابفروشی‌های منطقه کریم‌خان ناشر هم هستند، بیان کرد: البته کار نشر و کتابفروشی برای ما مستقل است و اگر هم کالاهای مرتبط فرهنگی به غیر از کتاب هم می‌فروشیم برای بقایمان است وگرنه خودمان هم علاقه‌ای به فروش کالایی غیر از کتاب نداریم.

سلطانی افزود: ما هیچ تقابلی با ارشاد نداریم و به دنبال کمک‌های خاصی هم از سوی آنها نیستیم و حتی از جمله کسانی بودیم که با برداشته شدن سوبسید کاغذ موافق بودیم ولی حداقل انتظار داریم مثل برخی دیگر از ناشران از کتاب‌های ما هم خرید داشته باشند؛ اتفاقی که مدت‌هاست رخ نمی‌دهد و ما حتی در نمایشگاه کتاب هم حضور نداریم.

وی درباره نشستی که عصر دیروز با شهردار منطقه داشته‌اند، توضیح داد: در نشست دیروز به نتیجه قطعی نرسیدیم که شهرداری به ما کمک می‌کند یا خیر. شاید اصلا دغدغه شهرداری منطقه مشارکت در چنین فعالیت‌هایی نباشد.

چمن‌آرا نیز در این‌باره بیان کرد: اکثر پل‌های تهران جدول‌بندی مناسب و مبلمان شهری دارند ولی نمی دانم چرا پل کریم‌خان مورد توجه قرار نمی گیرد. آیا بین پل حافظ با کریم‌خان فرق است؟ ما به دنبال اتفاقات عجیب غریبی نیستیم بلکه کمک‌های ساده‌ای از شهرداری می‌خواهیم که حداقل آن این است این خیابان و زیر پل کریم‌خان را بهسازی و زیباسازی کند و شرایطی فراهم کند که وقتی کسی از آنجا عبور می‌کند احساس کند در یک منطقه فرهنگی قدم می‌زند.

وی افزود: در جلسه دیروز متوجه شدیم که شهردار جدید نسبت به موضوع توجیه نیست و ما تفاهم‌نامه‌های قبلی را به او نشان دادیم که قرار شد بررسی کند. از نظر ما در حال حاضر هم این منطقه یک گذر فرهنگی است و بدان افتخار می‌کنیم و چه خوب است شهرداری هم مناسب با امکانات و اختیاراتش در این زمینه همکاری کند و به آن افتخار کند.

سلطانی با اشاره به اینکه صورت‌جلسه‌های دست‌اندرکاران جشنواره گفت با شهردار قبلی را به شهردار جدید ارائه کرده‌اند، بیان کرد: بعید می‌دانم این همکاری به امسال وصال دهد.

چمن‌آرا همچنین درباره تخفیف‌های ویژه جشنواره توضیح داد: ما هر دوره 10 درصد تخفیف برای فروش در نظر گرفته‌ایم که در سومین جشنواره هم پابرجسات همچنین کارت‌های خرید «گفت» نیز همچنان معتبر است و تاکنون 2 هزار کارت به اعضا توزیع کرده‌ایم و به آنها درباره جزئیات برنامه‌هایمان در طول سال هم اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

چمن‌آرا همچنین در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا امکان مشارکت مراکز فرهنگی در سایر نقاط شهر تهران در این جشنواره هست یا خیر؟ تشریح کرد: تاکید ما بر راسته کریم‌خان و خیابان‌های منتهی به این راسته بوده است و با اینکه کتابفروشی‌های دیگری نیز در خواست مشارکت داشتند ولی ما نخواستیم تمرکز از این منطقه خارج شود.

سلطانی نیز در این‌باره توضیح داد: ما درخواست‌هایی از سوی همکارانمان در راسته انقلاب از جمله انتشارات فرهنگ معاصر داشتیم که ناگزیر به رد آن شدیم و همچنین در تدارک تدوین آیین‌نامه‌ای ویژه برای جشنواره هستیم که طبق آن مراکز فرهنگی بتوانند در جشنواره مشارکت داشته باشند.

وی همچنین در جواب به سوال دیگر مهر در این ‌زمینه که از آنجا که تاکنون هم هیچ مرکزی کمک قابل توجهی به جشنواره نکرده است آیا می‌شود این مذاکرات را قطع کرد و صرفا با تکیه بر داشته‌های بخش خصوصی کار را جلو برد؟ بیان کرد: تا الان هم کسی کمکی به ما نکرده است. چند جلسه با شهردار هم که به نتیجه‌ای نرسیده و تنها همان 10 بیلبورد بوده است.

چمن‌آرا نیز در این باره گفت: به هر حال ما نمی‌توانیم مذاکرات را قطع کنیم و روال درست این است که جلسات را داشته باشیم تا حداقل چند ماه یا چند روز امیدوار باشیم.

سلطانی همچنین گفت: ما به هیچ وجه خود را در تقابل با نمایشگاه کتاب که یک فروشگاه کتاب شده است نمی‌دانیم گرچه دیده شده است که مخاطبان در همان ایام نمایشگاه کتاب هم ترجیح می‌دهند به کتابفروشی‌ها مراجعه کرده و با استفاده از همان تخفیف نمایشگاهی در آرامش بیشتر خرید کنند. ما فکر می‌کنیم جشنواره گفت این ظرفیت را دارد که مراکز بیشتر حتی از شهرستان‌ها به ما بپیوندند و این اتفاق یک جشنواره و نمایشگاه جدی کتاب باشد.

چمن‌آرا نیز در پایان گفت: ما فقط کتابفروشی نیستیم و مراکز فرهنگی متنوعی با ما همکاری دارند که در دوره بعد بیشتر هم خواهند شد و همین‌ها باعث می‌شود مخاطبان متنوعی از جشنواره استقبال کنند و برای آنها جذابیت داشته باشد.