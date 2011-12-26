یک میلیون و 700 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد واحدیان ابوترابی ظهر دوشنبه در نشست خبری به وجود 460 کیلیومتر مرز مشترک خراسان جنوبی با کشور افغانستان اشاره کرد و اظهارداشت: به دلیل عدم منابع نفتی در کشور افغانستان انگیزه برای قاچاق سوخت از مرزهای استان وجود دارد که شرکت نفت در این زمینه نظارت های کامل را با همکاری مراجع ذی صلاح انجام می دهد.

وی بیان کرد: کشفیات نفت گاز قاچاق در استان نسبت به سال گذشته 60 درصد افزایش داشته است.

وی به کسر سهمیه دو میلیون و 108 هزار لیتر دستگاه ها و صنایع استان اشاره کرد و بیان داشت: این کسری به دلیل داشتن موجودی و کاهش فعالیت و به دنبال بازدیدهای ناظران شرکت نفت انجام شده است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتدای امسال هفت کمیته رسیدگی به تخلفات در این شرکت تشکیل شده است، ادامه داد: در این کمیته 49 پرونده مربوط به مجاری عرضه، پیمانکاران حمل و نقل و مصرف کنندگان عمده بررسی شد و متخلفان 62 میلیون تومان جریمه شدند.

واحدیان ابوترابی به مراحل اجرایی انبار ذخیره سوخت استان اشاره کرد و افزود: این انبار هم اکنون 82 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون 18.5 میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده است، تصریح کرد: اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان دیگر برای تکمیل پروژه مورد نیاز است.

واحدیان ابوترابی با تاکید بر اینکه انبار ذخیره سوخت فعلی در استان جوابگوی نیاز استان است، اظهارکرد: اجرای پروژه انبار جدید ذخیره سوخت استان در گیر مشکلات حقوقی است که امیدواریم در آینده نزدیک برطرف و این انبار نیز به بهره برداری برسد.