سامانه پیام کوتاه شناسنامه اسباب بازی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد حسین فرجوبا دبیرشورای نظارت براسباب بازی ضمن بیان این مطلب گفت: الصاق هولوگرام برکلیه اسباب بازی های ثبت شده ازاوائل آدرماه امسال اجباری شده است و شهروندان گرامی درصورتی که شماره ثبتی روی هولوگرام را به سامانه پیام کوتاه ( 300074010 ) ارسال نمایند، اطلاعات شناسنامه ای اسباب بازی را به صورت کامل از اول بهمن ماه دریافت خواهند کرد.

فرجو افزود: این طرح شامل سه مرحله است، مرحله اول شامل اسباب بازی هایی میشود که دردبیرخانه شورا به ثبت رسیده اند. مرحله دوم مربوط به اسباب بازیهایی است که به عللی به ثبت نرسیده اند ولی می توانند تولید داخلی داشته باشند لذا ازهولوگرامهای توزیع وفروش استفاده خواهند کرد. مرحله سوم به اسباب بازیهای وارداتی تعلق می گیرد که ورود قانونی وسلامت فرهنگی وایمنی اسباب بازی درمورد این اقلام مد نظرقرار میگیرد. مرحله اول اجرا شده و مرحله دوم وسوم نیزتا پایان سال 90 عملیاتی خواهد شد.

دبیرشورای نظارت براسباب بازی درپایان افزود : تا کنون نزدیک به 950 طرح ثبت شده است که اخیرا به تمامی کسانی که طرح شان پذیرفته شده است و گواهینامه دریافت میدارند یک برگ هولوگرام ثبتی 36 عددی نیز به صورت نمونه ارائه میشود که شماره ثبتی آن اسباب بازی روی آن درج شده است و ازتاریخ 1/4/ 82 استاندارد شماره 6204 اجباری شده است. این استاندارد برگرفته ازآخرین استانداردهای اسباب بازی روزدنیا است. سازمان استاندارد نیز با تجهیز آزمایشگاه های اسباب بازی وظایف کنترل را به عهده گرفته و تا زمانی که کلیه اسباب بازیهای وارداتی ازمبادی ورودی کشورازاین کنترل ها عبورنکنند اجازه ورود به کشورو یا توزیع وتولید را درداخل کشورنخواهند داشت. دبیرخانه شورای نظارت براسباب بازی از بعد فرهنگی وظیفه کنترل رابرعهده دارد و سازمان استاندارد ازلحاظ ایمنی وموارد فیزیکی، انتظارداریم که وزارت بهداشت نیز بر اساس سند سلامت کودکان براسباب بازی های وارداتی وتولید داخلی نظارت داشته باشد.