واتیکان مشکل سلامتی پاپ را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پاپ 84 ساله کاتولیکها در آخرین حضورهای عمومی خود با چهره ای خسته و بیمار ظاهر شده است و اسقفهایی که وی را ملاقات کرده اند درباره ظاهر خسته و کسل پاپ اظهار نظر کرده اند. وی همچنین برای بالا و پایین رفتن پله ها با کمک برخی افراد در واتیکان حرکت می کند.

فردریکو لومباری سخنگوی واتیکان در این رابطه اظهار داشت: این موارد تنها مربوط به سن پاپ است و پاپ هیچ بیماری خاصی ندارد، حتی شرایط وی برای مردی در این سن، عالی است. پاپ مشغله های بسیاری دارد و همانطور که در سفر خود به آلمان نشان داد برنامه های وی بسیار فشرده است.

وی همچنین در رابطه با برنامه های فشرده رهبرکاتولیکها که این روزها ناظران واتیکان بیماری وی را متذکر شده اند به سفر وی به کوبا و مکزیک اشاره کرد.

اخیرا پاپ برای حرکت در کلیسای باسیلیکای سنت پیتر در واتیکان از یک سکوی متحرک استفاده می کند تا زمان زیادی را صرف راه رفتن در این کلیسای بزرگ نکند، این سکوی متحرک از سوی دستیاران ویژه ای حرکت داده می شود.

وی در مصاحبه ای که سال پیش انجام داد احتمال استعفای پاپ را برحسب ناتوانی فکری و فیزیکی پاپ رد نکرد، اما وی تأکید کرد که خود از آن دسته افرادی نیست که در زمان سختی استعفا کند.

