ارائه تخفیف مراکز درمانی و ورزشی به دارندگان همراه کارت جوان هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، فتحی بیرانوند رئیس اداره کل بازاریابی و تجهیز منابع بانک ملی ایران در مراسم طرح ملی همراه کارت جوان هلال احمر که امروز دوشنبه در ساختمان سازمان جوانان هلال احمر برگزار شد، گفت: برای یک میلیون و 700 هزار نفر از اعضای این سازمان برنامه افتتاح حساب و ارایه کارت را داریم. همچنین برای کسانی که محدودیتهای قانونی اجازه افتتاح حساب را ندارند این طرح در قالب بانک کارت در اختیار آنها قرار می‌گیرد. همچنین برای افراد زیر 15 سال این کارت متصل به حساب بانکی افراد می‌شود تا مشخصات پزشکی و بقیه اطلاعات افراد در این کارت ذخیره شود.

وی افزود: دارندگان همراه کارت جوان هلال احمر می‌توانند برای دریافت خدمات پزشکی به بیمارستان لاله تهران مراجعه کنند و از 40 درصد تخفیف برخوردار شوند. همچنین برای آنها در مراکز درمانی، ورزشی نیز امکاناتی فراهم شده است.

بیرانوند افزود: در استادیوم‌ها دارندگان کارت می‌توانند با ورود به هر بخش از ورزشگاه مورد شناسایی قرار بگیرند.

در پایان مراسم رونمایی از همراه کارت جوان هلال احمر که با حضور مسئولان بانک ملی ایران، سازمان جوانان جمعیت هلال احمر و خبرنگاران و تیم والیبال جوانان و نوجوانان ایران برگزار شد به صورت نمادین این کارت به اعضای تیم والیبال اهدا شد.