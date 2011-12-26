به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که در محل خانه معلم سمنان برگزار شد، حجت‌الاسلام سیدجلال احمد‌پناهی امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه نقش بانوان در نهضت پربرکت محمدی(ص) مشهود است، تصریح کرد: در قیام حسینی(ع) نیز بزرگانی چون حضرت زینب(س) را می‌بینیم که الگو و نمونه‌ای از حضور بانوان در حرکت‌های بزرگ به حساب می‌آیند.



وی با اشاره به حضور و مشارکت زنان در انقلاب اسلامی ایران افزود: حماسه‌هایی چون 9 دی نیز عرصه حضور بخش عظیمی از زنان بصیر در مقابل فتنه بود.



امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه جهاد بر زنان واجب نیست اما دفاع بر زنان واجب است، یادآور شد: جهاد اکبر که همان جهاد با نفس است، تفاوتی برای مرد و زن ندارد و جهاد کبیر نیز که مقابله در برابر دشمن است بر همگان لازم است چرا که دشمن در ابعاد مختلف از جمله بعد فرهنگی به دشمنی با ما می‌پردازد.



تلاش برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در حوزه‌



در این مراسم همچنین امام جمعه شاهرود با بیان اینکه جایگاه معارف دینی برای ارتقاء سطح بندگی مردم، جایگاه روشنی است، اظهار داشت: در این میان جایگاه بانوان که بر اساس فرمایش امام راحل(ره) پیشگامان نهضت انقلاب بودند، در سنگر تهذیب، شایستگی «السابقون السابقون» را دارد.



حجت‌الاسلام محمود ترابی با اشاره به توسعه کمی و کیفی دانشگاه‌ها و دانشجویان در کشور، یادآور شد: در حال حاضر از هر هفت نفر در کشور یک نفر دانشگاهی است و ساخت و سازهای دانشگاهی قابل تصور نیست.



وی با بیان اینکه برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در حوزه‌ تلاش نستوه و مدبرانه‌ای لازم است، افزود: اگر قرار باشد زنان داعیه‌دار بیداری اسلامی در جهان باشند، تلاش‌ها باید بیش از این باشد.



امام جمعه شاهرود از معتمدین و کسانی که امور استان‌ها را ساماندهی می‌کنند خواست تا ضمن جهت‌دهی امور، این فاصله‌ها را جبران کنند.



وجود 100 هزار دانشجو در سمنان



در این مراسم همچنین علیرضا خلخالی معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان با اشاره به آمار باسوادی 97 درصدی مردم و آمار 100 هزار دانشجو در این استان ادامه داد: این شرایط اقتضا می‌کند که احساس وظیفه بیشتری نسبت به تقویت بنیه‌های دینی در جامعه داشته باشیم.



در این مراسم حجت‌الاسلام علیرضا صابریان به عنوان مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان سمنان معرفی شد.

