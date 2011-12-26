حماسه نهم دی تیر خلاص بر پیکر فتنه گران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بصیرت و آگاهی مردم طی 32 سال گذشته باعث شده توطئه های دشمنان خنثی شود.

وی با اشاره به فتنه 88 که باعث شد حتی برخی از خواص در آن مردود شوند، گفت: عوامل داخلی و خارجی استکبار از هر حربه ای برای به زانو در آوردن نظام اسلامی استفاده می کنند.

استاندار خراسان رضوی گفت: تبعیت از ولی فقیه و پیروی از آرمان های امام راحل(ره) و انقلاب باعث بیمه شدن نظام خواهد بود و تا زمانی که گام در این مسیر نورانی برداریم هیچ توطئه ای نمی تواند عزم و اراده ما را در پیمودن راهمان سست کند.

صلاحی در ادامه با اشاره به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آن را حساسترین انتخابات دانست و گفت: پس از فتنه 88 مشارکت حداکثری و آگاهانه مردم باعث خنثی شدن تمامی خیالات خامی خواهد شد که دشمنان از ایجاد یاس و ناامیدی در مردم دارند.