132 واحد مسکن مهر رانندگان اردبیل به بهره برداری می رسد

علی رحمتی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساخت مسکن مهر رانندگان در 132 واحد 76 متر مربعی و با استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در مراحل پایانی خود قرار داشته و تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه ساخت مسکن مهر برای رانندگان برای اولین بار در کشور در اردیل اجرا می شود، تصریح کرد: عملیات اجرایی پروژه مسکن مهر رانندگان برون شهری اردبیل از خرداد ماه سال 89 آغاز شده و امسال این واحدها واگذار خواهد شد.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان در خصوص اعتباات تخصیص یافته برای این پروژه ابراز داشت: برای اجرای این پروژه علاوه بر آورده 120 میلیون ریالی متقاضی، 200 میلیون ریال نیز وام مسکن مهر برای هر واحد پرداخت شده است.

به گفته این طرح در راستای اجرای سیاستهای کلان دولت مبنی بر تامین مسکن اقشار مختلف جامعه از جمله رانندگان و متصدیان حمل و نقل و با انعقاد قرارداد مابین سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای با وزارت راه و شهرساز ی محقق می شود.

رحمتی همچنین از ثبت نام رانندگان برون شهری برای فازهای بعدی این پروژه خبر داد و یادآور شد: رانندگان واجد شرایط می توانند با مراجعه به انجمن صنفی رانندگان و ارائه مدارک مورد نیاز ثبت نام کنند تا با هماهنگی سازمان مسکن و شهرسازی برای بهره مندی از مسکن مهر معرفی شوند.

وی متاهل بودن، حداقل پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، عدم دریافت زمین از دولت، عدم برخورداری از مسکن طی سال 84 به بعد و آورده شخصی 120 میلیون ریالی را از شرایط در نظر گرفته برای خانه دار شدن رانندگان عنوان کرد.

