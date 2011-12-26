جزئیات دستورالعمل جدید ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه بانکها

به گزارش خبرنگار مهر، "دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز بانک قرض الحسنه/صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری" مصوب سی امین جلسه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تائید رئیس کل بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شده است.

این ابلاغیه در اجرای ماده 16 دستور اعلمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ریالی - ارزی) مصوب یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ 27/2/1390 شورای پول و اعتبار و به منظور ارتقای فرهنگ بانکداری اسلامی، گسترش فرهنگ قرض الحسنه و جلوگیری از تبلیغات اغواء کننده در خصوص جوایز اعطایی به سپردهای قرض الحسنه پس انداز صادر شده است.

دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه بانکها

جزئیات این دستورالعمل به شرح ذیل است:

در اجرای ماده 16 دستور اعلمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ریالی - ارزی) مصوب یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ 27/2/1390 شورای پول و اعتبار؛ " دستور العمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز بانک قرض الحسنه/صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری" در 11 ماده و یک تبصره در سی امین جلسه مورخ 5/5/1390 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید.

ماده 1- اهداف

به منظور ارتقای فرهنگ بانکداری اسلامی، گسترش فرهنگ قرض الحسنه و جلوگیری از تبلیغات اغوا کننده در خصوص جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز، دستور العمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز بانک قرض الحسنه /صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری، تدوین می گردد.

ماده 2- تعاریف

گستره تعاریف ذیل محدود به این دستور العمل است.

1-2 بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2-2- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت داشته و تحت نظارت آن بانک قرار دارد.

3-2- صندوق: صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری موضوع مصوبه شانزدهمین جلسه مورخ 3/4/1390 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 62690/90 مورخ 22/3/1390 آن بانک.

4-2- بانک قرض الحسنه: بانک قرض الحسنه ای که در چارچوب مصوبات دولت یا مصوبات شورای پول و اعتبار تاسیس می گردد.

5-2- تبلیغات: اعطای جوایز به سپرده قرض الحسنه پس انداز (ریالی - ارزی)

6-2- دستور العمل: دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز بانک قرض الحسنه /صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری

ماده 3- تبلیغات باید با رعایت کامل دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ریالی - ارزی) انجام پذیرد.

ماده 4- بانک قرض الحسنه/صندوق موظف است در تبلیغات خود مفهوم قرض الحسنه و مزایای آن را برای عموم مردم اطلاع رسانی نماید.

ماده 5- تبلیغات باید صادقانه و با حفظ کرامت انسانی باشد.

ماده 6- تبلیغات باید در جهت ارتقای فرهنگ نیکوکاری، فداکاری، ایجاد همبستگی بین عموم و همچنین گسترش عدالت ما بین آحاد جامعه باشد.

ماده 7- بانک قرض الحسنه /صندوق مکلف است در تبلیغات خود به اجر معنوی قرض الحسنه بیش از مشوق های مادی مرتبط با جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز بپردازد و بر فواید تاثیر تسهیلات قرض الحسنه در جهت رفع نیازهای ضروری مردم و امور عامل المنفعه آن برای آحاد جامعه تاکید نماید.

ماده 8- بانک قرض الحسنه / صندوق موظف است در تبلیغات خود آمار دقیق مربوط به چگونگی توزیع منابع قرض الحسنه در مناطق مختلف جغرافیایی را به عموم اطلاع رسانی نماید.

ماده 9- حداقل نیمی از هزینه تبلیغات (موضوع بند الف ماده 4 دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ریالی - ارزی) باید مصروف تشریح نحوه تخصیص منابع قرض الحسنه در مسیر تسهیلات قرض الحسنه شود.

تبصره - بانک قرض الحسنه/ صندوق مکلف است در تیزرهای تبلیغاتی خود به چگونگی تخصیص منابع قرض الحسنه بیش از اعطای جوایز بپردازد.

ماده 10- بانک قرض الحسنه /صندوق موظف است هر سال گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای این دستور العمل را حداکثر یک ماده پس از انجام قرعه کشی، به بانک مرکزی گزارش دهد.

ماده 11- تخلف از مفاد این دستور العمل، عنداللزوم موجب اعمال محدودیت موضوع ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور یا مجازات های انتظامی موضوع ماده 44 قانون مذکور می شود.