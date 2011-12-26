حماسه 9 دی تبلور بصیرت دینی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانیمطلق در جلسه هماهنگی سالروز حماسه نهم دی اظهار داشت: حضور مردم، ایمان دینی و وجود ولایت و رهبری سه رکن عمده و اثرگذار در خنثی کردن توطئههای دشمن و تداوم نظام جمهوری اسلامی است.
قهرمانیمطلق بر حضور پرشور اقشار مختلف مردم از جمله دانشگاهیان در برنامههای گرامیداشت حماسه 9 دی تأکید کرد و گفت: افزایش بصیرت و آگاهی به خواص یا عوام بودن افراد بستگی ندارد و تمام اقشار باید بصیرت و آگاهی را در خود افزایش دهند.
وی با دعوت از مردم برای شرکت در برنامههایی که به مناسبت گرامیداشت حماسه 9 دی تدارک دیده شده، گفت: برگزاری همایش حماسه 9 دی در مجتمع ابنسینا همدان و پخش نشستهای بصیرتی و میزگردهای مختلف از صدا و سیمای استان از جمله برنامههای در نظر گرفته شده برای گرامیداشت این روز است.
قهرمانیمطلق گفت: برپایی نمایشگاه عکس و ایستگاههای صلواتی در محل نمازجمعه همدان نیز برای نمازگزاران نماز جمعه همدان در نظر گرفته شده است.
وی همچنین به برگزاری راهپیمایی این روز پس از برگزاری نماز جمعه 9 دی اشاره کرد و گفت: به پاس گرامیداشت دومین سالگرد این حماسه بزرگ، از محل برگزاری نماز جمعه همدان تا چهارراه عباسآباد این شهر راهپیمایی برگزار خواهد شد.
فرماندار همدان برپایی نمایشگاه عکس در نگارخانه شهید آوینی، برگزاری جلسات سخنرانی کانونهای مساجد همدان، تهیه لوح های فشرده با موضوع بصیرت و توزیع آن در بین راهپیمایان و نامگذاری میدانی به نام 9 دی در همدان را از دیگر برنامه های این روز اعلام کرد.
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