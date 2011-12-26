تجمع سیاسی مذهبی نهم دی در طرقبه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ایزدی صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی ستاد برگزاری نهم دی این شهرستان اظهارکرد: این تجمع جمعه نهم دی ماه جاری ساعت 8:30 انجام می شود.

امام جمعه طرقبه با اشاره به برنامه های متنوع که در دهه بصیرت از نهم تا نوزدهم دی ماه انجام خواهد شد، گفت: سخنران تجمع سیاسی مذهبی 9 دی ماه غلامعلی حداد عادل مشاور رهبر معظم انقلاب خواهند بود.

ایزدی افزود: سال گذشته برنامه های خوبی در سطح بخش طرقبه اجرا شد و امسال نیز مسابقات ورزشی، کتابخوانی، سخنرانی تدارک دیده شده است.

رئیس ستاد مردمی 9 دی طرقبه تصریح کرد: با عنایت به جلسات هماهنگی و برنامه ریزی که با حضور فرماندار و مسئولین اجرائی صورت گرفته شاهد حضور حداکثری مردم در ویژه برنامه تجمع سیاسی مذهبی خواهیم بود.

وی ضمن اشاره به تهدیدها و تحریم های اعمال شده از سوی دشمنان قسم خورده نظام اسلامی، پس از پیروزی انقلاب، بر لزوم افزایش آگاهی و بصیرت مردم در مواجهه با هجمه های دشمنان در حوزه جنگ نرم و اتکا به ستون ولایت تأکید کرد.