مسکن و شهرسازی باید موانع موجود در ساخت مسکن مهر دماوند را مرتفع کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد ظهر دوشنبه در جلسه فوق العاده شورای مسکن شهرستان دماوند که با حضور مدیران کل مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن استان تهران با هدف بررسی مشکلات مسکن مهر در فرمانداری دماوند برگزار شد، افزود: در حال حاضر و با توجه به سیاستهای دولت در بخش مسکن مهر در این پروژه ها شاهد پیشرفت فیزیکی مطلوب نیستیم که باید هرچه سریعتر با همفکری مسئولان این موضوع مرتفع شود.

وی گفت: ما از مسکن و شهرسازی به عنوان متولی ساخت مسکن انتظار داریم با جدیت بیش از پیش در نظارت و پیگیری لازم موانع موجود را از سر راه بردارند

این مسئول همچنین در خصوص مسکن مهر شهر آبعلی نیز ادامه داد: مسکن مهر آبعلی در حال حاضر در منطقه مبارک آباد عملیات طراحی به پایان رسیده و امروز شاهد کلنگ زنی آن به دست مسئولان خواهیم بود تا در آینده نزدیک مردم شهر آبعلی از مسکن مهر در این منطقه بهره مند شوند.

در این جلسه مقرر شد از این پس در جلسات شورای مسکن شهرستان نمایندگانی از مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن و تعاون استان حضور داشته باشند تا پیگیری بیشتری پیرامون بررسی و حل مشکلات انجام گیرد.