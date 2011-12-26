9 تپه تاریخی زنجان به همایش ثبت معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد عسگریان گفت: پرونده تپههای تاریخی زنجان پس از تکمیل برای ثبت در میراث ملی کشور به چهارمین همایش ثبت که در قشم برگزار میشود، ارسال شدند.
وی تصریح کرد: "تپههای قرهبلاغ" طارم و "تپههای تومنهدره" طارم که متعلق به عصر آهن و پارینهسنگی میانی هستند در این همایش معرفی و پس از تایید شورای سیاستگذاری به ثبت ملی میرسند.
عسگریان افزود: "تپه قالاخلار" طارم مربوط به دوره میانی اسلامی، "تپه بایر" ابراهیمآباد خدابنده مربوط به عصر مس و سنگ و اشکانی، "تکمه تپه یارمجا خدابنده" متعلق به دوره مس و سنگ و اشکانی است که در همایش قشم بهعنوان آثار تاریخی زنجان معرفی خواهد شد.
وی ادامه داد: کوه "گبجه" ایجرود که به دوره میانی اسلامی است و همچنین 3 "تپه سازین" خدابنده،"صیاد تپه" خدابنده، "قلعهباری" روستای ابدالار خدابنده نیز با تایید شورای سیاستگذاری ثبت به فهرست آثار ملی افزوده میشوند.
چهارمین همایش سیاستگذاری ثبت از امروز به مدت 4 روز در جزیره قشم برگزار میشود.
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